شرطة الوسطى تفتتح بطولة "أسرى الحرية" لكرة القدم

الوسطى- الرأي

افتتحت العلاقات العامة بشرطة محافظة الوسطى بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة صباح اليوم بطولة "أسرى الحرية" لكرة القدم على أرض ملعب الهدف بمشاركة "6" فرق رياضية من إدارات وزارة الداخلية بمحافظة الوسطى .



و حضر افتتاح البطولة مدير شرطة محافظة الوسطى العميد اياد سلمان ونائبه العقيد سلمان أبو مغصيب وعدداً من مدراء الأقسام بالمحافظة .



وتحدث العميد اياد سلمان أن هذه البطولة تأتي وفاءا من الأجهزة الأمنية والشرطية للأسرى ودعما لصمودهم في سجون الاحتلال عبر تنظيم فعاليات وأنشطة توصل رسالتهم للعالم وتنصر قضيتهم العادلة.



وبدوره رحب المقدم محمد جبر بالمشاركين وأوضح أن الهدف من وراء تنظيم هذه البطولات هو لزيادة النشاط الرياضي والتحلي بالمسئولية والتدريب على خلق الروح الرياضية .



وبدأت المباراة الأولى بين فريق شرطة المرور و فريق الدفاع المدني حيث تقدم فريق شرطة المرور على الدفاع المدني بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الدفاع المدني في ركلات الترجيح.



فيما أحرز فريق شرطة محافظة الوسطى 4 أهداف مقابل هدفين لفريق التدخل وحفظ النظام في المباراة الثانية.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق الاصلاح والتأهيل ب 9 أهداف مقابل 0 لفريق التوجيه السياسي والمعنوي.



وصعد فريق شرطة محافظة الوسطى للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق التأهيل والإصلاح ب 5 أهداف لفريق المحافظة مقابل هدفين لفريق التأهيل والإصلاح.



جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام على أرض ملعب الهدف يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي بين فريق شرطة محافظة الوسطى وفريق شرطة المرور والنجدة.