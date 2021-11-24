"هنية":" البطل الجزائري نورين عنوان للتضحية من أجل فلسطين"

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بما يقدمه بطل الجودو الجزائري فتحي نورين، من تضحيات لأجل نصرة فلسطين، وإصراره على مواصلة رفض التطبيع مع الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.



وقال هنية إن ما تعرض له نورين من عقوبة قاسية من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للجودو بإيقافه لمدة (١٠) سنوات، بسبب رفضه مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو الأخير، يعكس حجم الظلم ضد لاعب دولي كان يعبر عن رفض الاحتلال واضطهاد شعب وسلب حقوقه في أرضه أمام أعين العالم.



وتمنى هنية التوفيق للبطل نورين بعد قراره باعتزال اللعب والتوجه نحو التدريب، ووجه التحية للشعب الجزائري الذي يقدم المواقف النبيلة في التضامن مع الشعب الفلسطيني.