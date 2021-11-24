"هنية" يشيد برفض ماليزيا لاستقبال لاعبي الاحتلال في أراضيها

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بموقف ماليزيا الرافض لاستقبال لاعبي الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش.



وأكد هنية أن موقف ماليزيا ليس جديدا كونها رفضت تواجد لاعبي الاحتلال على أراضيها في أكثر من بطولة دولية سابقا.



وأضاف:" نعبر عن تقديرنا لمواقف ماليزيا حكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع بكل أشكاله ومنها الرياضي".



ودعا هنية جميع الدول العربية والإسلامية لرفض التطبيع وعدم استقبال لاعبي الاحتلال، تأكيدا لرفض الظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني.