وزارة المرأة توقع مذكرة لتمويل مشاريع بقيمة 200 ألف دولار

غزة – الرأي:

وقعت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، من أجل تمويل عدد من المشاريع بقيمة تقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي.

وأكدت وكيل الوزارة أميرة هارون أن تلك المشاريع تستهدف العديد من الفئات الهشة وهي مشاريع متنوعة في صلب عمل الوزارة، موجهة الشكر لمليزيا.

بدوره، بين مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر قمر الزمان، أن تلك المُذكرة تفتح أمام المرأة الفلسطينية فرصة خاصة حتى تستطيع العمل في مشاريع وتكون دعماً للرجل في بناء الأسرة.

وقال: "نحن نحث الدول والمؤسسات الأخرى للتركيز في دعم قطاع المرأة مالياً ومعنوياً من أجل إنشاء جيل جديد لتحرير فلسطين".