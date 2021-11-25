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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:20

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد الاحتلال من إجراءاته على الفلسطينيين.

وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن لجنة التعليم في كنيست الاحتلال الإسرائيلي "أوصت" بأن تقوم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج "الحرم القدسي/ المسجد الأقصى" كجزء من الجولات الإجبارية لطلبة مدارسها.

يشار إلى أن مستوطنين، نصبوا أمس الأربعاء، شمعداناً ضخماً في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك)، استعدادا لما يسمى بعيد الأنوار "الحانوكاه" العبري.

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