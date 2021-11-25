"شؤون المرأة" توقع مذكرة تفاهم مع "أحباء غزة ماليزيا"

غزة- الرأي

وقعت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة ظهر مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ضمن مشاريع عدة لتمكين المرأة الفلسطينية بقطاع غزة بقيمة 212 ألف دولار .

وعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بغزة وحضر اللقاء كلا من أميرة هارون وكيلة وزارة شؤون المرأة و م.محمود زكريا المدهون مدير عام مكاتب وزارة الخارجية ، ومثل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مديرها العام السيد محمد نادر قمر الزمان .



وأكدت وكيلة الوزارة على أهمية دعم المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وتعزيز صمودها ، في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاماً ، مشيدةً بدور مؤسسة أحباء غزة ماليزيا في تعزيز صمود المرأة في قطاع غزة.



بدوره ، أوضح مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا إن مشاريع تمكين المرأة الفلسطينية التي سيتم تمويلها تتمثل في مشروع صندوق الإقراض ، مشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة ، مشروع توثيق إنجازات المرأة الفلسطينية ، مشروع ريادة الشابات و مشروع التبادل الثقافي الفلسطيني الماليزي ، بحث يتم تنفيذ المشاريع على مدار ستة شهور .



وشكر مدير عام مكاتب وزارة الخارجية م. محمود المدهون "ٌقمر الزمان" على دور الشعب الماليزي عامة ، وجمعية أحباء غزة ماليزيا على دورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني عامةً والمرأة الفلسطينية خاصةً ، مشيراً إلى أهمية استمرار دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها .