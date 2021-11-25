وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية "السنوار" يبحث مع "العمادي" سُبل تخفيف الحصار وكالة الرأي الفلسطينية صور: وفد دبلوماسي أوروبي يزور غزة ويدعو لإنهاء حصارها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء حي استيطاني جديد شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية بلجيكا تقرر وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية الواردة إليها وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و257 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان إثر اعتداء للمستوطنين تجاه مركبة شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة توقع مذكرة لتمويل مشاريع بقيمة 200 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش التغير الديمغرافي لفلسطين
أخبار » الأخبار الحكومية

لإطلاق عدد من مشاريع تمكين المرأة...

"شؤون المرأة" توقع مذكرة تفاهم مع "أحباء غزة ماليزيا"

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:21

"شؤون المرأة" توقع مذكرة تفاهم مع "أحباء غزة ماليزيا"

غزة- الرأي

وقعت وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة ظهر  مذكرة تفاهم مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ضمن مشاريع عدة لتمكين المرأة الفلسطينية بقطاع غزة بقيمة 212 ألف دولار .

وعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بغزة وحضر اللقاء كلا من أميرة هارون وكيلة وزارة شؤون المرأة و م.محمود زكريا المدهون مدير عام مكاتب وزارة الخارجية ، ومثل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا مديرها العام السيد محمد نادر قمر الزمان .


وأكدت وكيلة الوزارة على أهمية دعم المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وتعزيز صمودها ، في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة منذ خمسة عشر عاماً ، مشيدةً بدور مؤسسة أحباء غزة ماليزيا في تعزيز صمود المرأة في قطاع غزة.


بدوره ، أوضح مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا إن مشاريع تمكين المرأة الفلسطينية التي سيتم تمويلها تتمثل في مشروع صندوق الإقراض ، مشروع المركز الوطني الفلسطيني لأبحاث ودراسات المرأة ، مشروع توثيق إنجازات المرأة الفلسطينية ، مشروع ريادة الشابات و مشروع التبادل الثقافي الفلسطيني الماليزي ، بحث يتم تنفيذ المشاريع على مدار ستة شهور .


وشكر مدير عام مكاتب وزارة الخارجية م. محمود المدهون "ٌقمر الزمان" على دور الشعب الماليزي عامة ، وجمعية أحباء غزة ماليزيا على دورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني عامةً والمرأة الفلسطينية خاصةً ، مشيراً إلى أهمية استمرار دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز صمودها .

260127014_4533550226740954_4608631197831229103_n 259508092_4533551176740859_1555455670974818070_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟