التعليم تناقش تعليمات ومسارات التجسير

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل تخصصية لمناقشة تعليمات ومسارات التجسير في الجامعات والكليات بقطاع غزة.



وشارك في الورشة الوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر، ومدراء الدوائر في التعليم العالي، والنواب الأكاديميين في جميع مؤسسات التعليم العالي.



وفي بداية الورشة رحب القدرة بالحضور، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بمجموعة من الأفكار والرؤى والتوصيات التي تتعلق بتحسين وتطوير مسارات التجسير لكل تخصص وما هو المتاح له للتجسير، وذلك لإتاحة وتيسير فرص التعليم العالي أمام الطلبة الحاصلين على درجة الدبلوم المتوسط لإكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس.



كما بيَّن القدرة أن الوزارة تعمل على تطوير مسارات التجسير ضمن محددات أساسية وهي: تحقيق مصلحة الطلبة والمجتمع ومؤسسات التعليم العالي وذلك ضمن إطار أساسي وهو جودة التعليم.



وجرى خلال الورشة مناقشة أربعة محاور رئيسة وهي: فروع الثانوية العامة، الحد الأقصى من الساعات المعتمدة التي يمكن احتسابها للتجسير من دبلوم البكالوريوس، الحد الأدنى من درجة المساق الذي يسمح بمعادلته والتناظر في التخصصات.



وعقب هذه الورشة عقدت الوزارة عشر ورشات تخصصية لمناقشة وتحديد مسارات التجسير بمشاركة مختصين من الجامعات والكليات وميسرين من التعليم العالي بالوزارة، وذلك في عشرة مجالات وهي: العلوم الصحية، المهن الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، الصحافة والإعلام، العلوم الإدارية والمالية، القانون والعلوم الأمنية والعلوم السياسية، العلوم الشرعية، التربية والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، الزراعة والصناعات الغذائية والفنون التطبيقية، السياحة وإدارة الفنادق واللغات.



وخلال الورشات أعرب ممثلو مؤسسات التعليم العالي عن شكرهم للوزارة على خطط تطوير مسارات التجسير والعمل دوما في إشراك مؤسسات التعليم العالي في صناعة القرارات.