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الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من الضفة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 19 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا من القدس، وهم: أحمد هيثم محمود ولؤي أشرف محمود ومحمد وليد محمود ومحمد عوني عطية ومحمد المصري ومحمد نعاجي ومحمد شريتح ومحمود سعدي الرجبي ومحمد هيثم مصطفى وتيسير يوسف محيسن وإسلام يوسف عبيد من بلدة العيسوية، والشقيقين رائد ومحمد روبين زايد من مخيم قلنديا.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الشابين: علاء الطشطوش، ويوسف حمدان صالح من نابلس، والشاب حامد المسلماني من مدينة طوباس.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة صوريف شمال الخليل، وهم: خالد وعلي وأحمد اغنيمات بعد مداهمة منازلهم.

وأفاد المكتب بأن القوات اقتحمت الأسيرين المحررين أكرم ورأفت حامد ببلدة سلواد شرق رام الله، فيما سلمت الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغ استدعاء بعد مداهمة منزله في رام الله.

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