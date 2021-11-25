تقرير يكشف إمكانية التحكم فى آيباد بجهاز تتبع العين

كشف تقرير لموقع Apple عن إمكانية التحكم في iPad باستخدام عينيك فقط باستخدام جهاز تتبع العين MFi، فهو يتتبع المكان الذى تنظر إليه على الشاشة، ويتحرك المؤشر لتتبع نظرتك.



كما يمكنك تنفيذ إجراءات - مثل الضغط - باستخدام التواصل البصرى الممتد، كذلك تدعم هذه الخدمة بعض أجهزة تتبع العين أيضًا الإدخال من المفاتيح المادية.

إعداد جهاز تتبع العين

اتبع إرشادات الشركة المصنعة للجهاز لتوصيل آيباد باستخدام بلوتوث أو موصل Lightning أو موصل USB-C أو موصل Thunderbolt / USB 4 حسب طراز iPad.



انتقل إلى الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام ثم اللمس ثم AssistiveTouch، ثم قم بتشغيل AssistiveTouch.

