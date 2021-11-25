خبير فى تيك توك يكشف عن اختراقات سرية لأجهزة آيفون

عرض خبير تقنى فى تيك توك بعض حيل آيفون التى ربما لم تكن على دراية بها، ففى منشور حديث لـ 1.1 مليون متابع لها، سلطت roxanna roxi الضوء على الميزات الجديدة المضافة إلى سفارى وiMessage والتطبيقات الأخرى فى وقت سابق من هذا العام.

تم تقديمها مع إصدار iOS 15 ، آخر تحديث رئيسى لنظام التشغيل iPhone وفقا لما نقله موقع TheSun.



يمكنك تحديث iOS من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.



يمكن لأى شخص لديه iPhone 6S أو إصدار أحدث تنزيل iOS 15.

حيل سفارى

عرضت Roxanna خدعة Safari والتى تجعل من السهل عرض جميع علامات التبويب المفتوحة عبر أجهزة متعددة.



افتح تطبيق iOS واضغط على زر "علامات التبويب" فى أسفل اليمين. تبدو الأيقونة على شكل مربعين موضوعين فوق بعضهما البعض.

سيعرض لك سفارى بعد ذلك جميع علامات التبويب الخاصة بك كقائمة بالصفحات التى يمكنك البحث فيها. ما عليك سوى النقر فوق أحدها لفتحه، أو الضغط على الصليب فى أعلى اليمين لإغلاقه.



تتم مزامنة القائمة عبر جميع أجهزة آبل الخاصة بك ، مما يعني أنه يمكنك رؤية علامات التبويب مفتوحة على جهاز Mac أو iPhone أو iPad في مكان واحد.



من بين نصائحها الأخرى التى يجب استخدامها، كشفت Roxanna عن طريقة لتوفير الوقت أثناء تنزيل الصور.



وأوضحت أن هناك طريقة سهلة لنقل صور متعددة في وقت واحد - بدلاً من سحبها بشكل فردى.



ما عليك سوى النقر مع الاستمرار فوق صورة في تطبيق الصور أو في صور جوجل، ثم النقر فوق سلسلة من الصور الأخرى التي تريد نقلها.



يمكنك بعد ذلك نقلها بسهولة كمجموعة إلى مجلد أو موقع جديد آخر من اختيارك.



صور iMessage



عرضت Roxanna أيضًا ميزة iOS 15 جديدة تسمى Photo Collections.



على نحو فعال، عندما ترسل صورًا متعددة إلى رفيق على iMessage ، فإنهم يتجمعون معًا على شاشة الدردشة.

يمكنك التمرير عبر الصور عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين في المجموعة.



ففى السابق كانت مجموعات الصور تظهر بشكل فردي في شاشة الدردشة ، مما يجعل سلسلة الرسائل مشوشة بعض الشيء.





وأظهر نجم TikTok أيضًا النص المباشر ، والذي يسمح لك بتوجيه كاميرا iPhone الخاصة بك إلى كائن في العالم الحقيقي ونسخ النص ولصقه بسرعة على هاتفك.



يمكن أن يساعدك في تدوين الملاحظات على السبورة في نهاية اجتماع أو فصل دراسي ، أو نسخ ملاحظة مكتوبة بخط اليد لوصفة عائلية.

إنه يعمل من خلال تطبيق الكاميرا ويستخدم الذكاء الاصطناعي عالي التقنية للتعرف على النص ومسحه ضوئيًا في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة.



لاستخدام الأداة احصل على كائن بنص تريد مسحه ضوئيًا وافتح تطبيق الكاميرا على جهاز iPhone الخاص بك.



قم بتوجيه الكاميرا إلى الكائن ثم انقر فوق المؤشر الذي يظهر في أسفل يمين الشاشة. يبدو مثل سطور نص محاطة بمربع.



عندما تنقر عليه ينتقل النص على شاشتك ويتاح لك خيار نسخه أو تحديده أو البحث عنه أو ترجمته أو مشاركته.

يمكنك نسخها ولصقها في بريد إلكتروني أو ملاحظة ، على سبيل المثال أو مشاركتها مع صديق عبر WhatsApp أو Facebook Messenger.



يمكنك أيضًا استخدام النص المباشر على الصور الموجودة بالفعل في مكتبة الصور الخاصة بك.



ما عليك سوى فتح صورة فى تطبيق المعرض والنقر مع الاستمرار فوق جزء من النص في الصورة لتحديده وتمييزه.



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