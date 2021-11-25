مايكروسوفت تطرح تحديثاً جديداً لـWindows 11

بدأت مايكروسوفت في طرح تحديث تراكمي جديد لنظام التشغيل Windows 11، حيث يجلب التحديث رموز تعبيرية جديدة إلى نظام التشغيل الذي أعلنت عنه الشركة في يوليو من هذا العام.



ويعمل التحديث KB5007262 على رفع رقم إصدار نظام التشغيل إلى 22000.348، ويمكن تثبيته بالانتقال إلى الإعدادات> Windows Update أو يمكنك تنزيل التحديث يدويًا من خلال صفحة دعم مايكروسوفت.



وعندما تم الكشف عن نظام التشغيل لأول مرة، عرض فريق التصميم رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد تشبه تلك الموجودة في أجهزة أبل، ولكن عندما بدأت إصدارات معاينة نظام التشغيل في الظهور، أبلغ المستخدمون أن الرموز التعبيرية مسطحة وأقل جاذبية بصريًا من تلك التي تظهر أثناء العرض التقديمي.



وتم الكشف لاحقًا أن الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد مقصورة على تطبيقات مثل Teams وFlipgrid، ومع التحديث، قامت الشركة بترقية جميع الرموز التعبيرية من خط Segoe UI Emoji إلى نمط الرموز التعبيرية Fluent 2D.



ويتضمن الإصدار الجديد أيضًا دعمًا لـ Emoji 13.1، الذي يقوم بتحديث قاموس الرموز التعبيرية ، ويضيف القدرة على البحث عن Emoji 13.1 بجميع اللغات المدعومة ويحدّث "Emoji and more panel" حتى تتمكن من إدخال الرموز التعبيرية في تطبيقاتك.



وبصرف النظر عن هذا ، يقوم الإصدار الجديد أيضًا بتحديث مشكلة تتسبب في توقف Internet Explorer عن العمل عند نسخ النص ولصقه أثناء استخدام محرر أسلوب الإدخال (IME)، ويعمل أيضًا على إصلاح مشكلة تمنع عرض File Explorer وقوائم اختصارات سطح المكتب، تحدث هذه المشكلة غالبًا عندما تختار استخدام نقرة واحدة لفتح عنصر.

