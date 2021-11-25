ليفربول يحافظ على سجله المثالي بالفوز 2-صفر على بورتو

أحرز تياجو ألكانتارا ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني ليتغلب ليفربول بنصف قوته 2-صفر على بورتو ويحافظ على علامة النجاح الكاملة في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأضاع بورتو، الذي بدأ اليوم وهو في المركز الثاني بالمجموعة خلف ليفربول المتأهل بالفعل، العديد من الفرص في الشوط الأول ودفع ثمنا غاليا.

وخسر بورتو الآن سبع مباريات وتعادل ثلاث مرات في عشر مواجهات أمام ليفربول.

وتقدم ليفربول، الذي لعب بدون فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون لإراحتهما، بتسديدة منخفضة رائعة من تياجو في الدقيقة 52 قبل أن يؤكد صلاح حصول الفريق الإنجليزي على النقاط الثلاث في الدقيقة 70.

ويملك فريق المدرب يورجن كلوب 15 نقطة من خمس مباريات بينما يتشبث بورتو بالمركز الثاني بخمس نقاط عقب خسارة أتليتيكو مدريد 1-صفر بملعبه أمام ميلان.

ويستضيف بورتو، الذي يملك خمس نقاط، أتليتيكو (أربع نقاط) في مباراته الأخيرة بالمجموعة.