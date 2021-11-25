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لدور الستة عشر بأبطال أوروبا

ميلان يحيي آماله في الصعود بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:50

ميلان يحيي آماله في الصعود بعد الفوز على أتلتيكو مدريد
ميلان يحيي آماله في الصعود بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

أحيى ميلان الإيطالي أماله في الصعود لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 / صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط.

وسجل جونيور ميسياس هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 87.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حافظ ليفربول، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر، على تألقه في دور المجموعات محققا الفوز الخامس في خمس مباريات خاضها حتى الآن، وهذه المرة على حساب بورتو البرتغالي 2 / صفر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول في ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد بورتو عند خمس نقاط في المركز الثاني.

وفي الجولة المقبلة والأخيرة من المجموعة الثانية ، يحل ليفربول ضيفا على ميلان، فيما يستضيف بورتو فريق أتلتيكو مدريد.

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