"الصداقة" و"شباب رفح" يصعدا لنهائي بطولة النخبة الكروية الأولى

رفح- الرأي

صعد فريقا الصداقة وشباب رفح إلى المباراة النهائية لبطولة "الشهيد ياسر عرفات" لأندية النخبة الأبطال الأولى لكرة القدم، بعد انتهاء مباراتي الإياب من البطولة التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف اتحاد كرة القدم، ونجح الصداقة في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما خسر شباب رفح أمام شباب خان يونس بهدفين مقابل هدف ولكن أفضلية الفوز في مباراة الذهاب منحت الشباب بطاقة النهائى.



الأهلي (صفر/ ٣) الصداقة

على استاد فلسطين الرياضي عوض الصداقة خسارته في مباراة الذهاب وأحرز ثلاثة أهداف نظيفة أمام الأهلي، ونجح الصداقة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى، عبر تصويبة مدافعه المتألق ميسرة البواب، سكنت في شباك الحارس أمير الكرد.



وانحصرت بعدها الكرة في وسط الملعب معظم الأوقات، وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة المناورة، ولكن كلاهما فشلا في تحقيق مرادهما.



واعتمد الفريقان على الكرات الطولية والعرضية، والتي لم تشكل أي خطورة على حارسي المرمى.



وتمكن الصداقة من مضاعفة النتيجة عبر نجمه المتألق عمر بلح، الذي تلقى تمريرة من زميله النشط ودائم الحركة محمد صالح.



وزادت أوضاع الأهلي سوءاً بعد طرد أنشط لاعبيه محمد شبير، لينتهي الشوط بتقدم الصداقة بهدفين دون مقابل.



وحاول الأهلي العمل على تقليص الفارق، رغم النقص العددي الذي يعاني منه.



وعاد الأهلي لتنظيم صفوفه من جديد، وسيطر على منطقة وسط الميدان، وضغط الصداقة من جبهات مختلفة، ولكن التوفيق لم يحالفه في جميع محاولاته.



وعاد مهاجم الصداقة سالم لتشكيل الخطورة من جديد، وكاد أن يضيف الهدف الثالث والرابع، ولكن حارس مرمى الأهلي أمير الكرد كان بالمرصاد.

وزادت اوضاع الأهلي سوءا بعد طرد لاعبه محمد داود بالبطاقة الحمراء،

لينجح الصداقة في تعزيز النتيجة بعدما أحرز البديل محمد الحمامي الهدف الثالث لفريقه، لينتهي اللقاء بفوز "المدفعجية" بثلاثة أهداف بدون مقابل.



حكم اللقاء للساحة هاني مسمح وساعده محمود ابوحصيرة، ومحمد اليازجي، والرابع بدر العطار.



شباب رفح (٢/١) شباب خان يونس



وعلى ملعب رفح البلدي ورغم خسارة شباب رفح على أرضه وأمام جمهوره بهدفين لهدف أمام شباب خان يونس إلا أن بطاقة التأهل للنهائي كانت من نصيب الفريق الرفحي مستفيدا من فوزه ذهابا خارج دياره بهدفين نظيفين .



وقدم الفريقان عرضا متوسطا في الشوط الأول رغم أفضلية شباب رفح ومساعي شباب خان يونس الهجومية لينتهي الشوط الأول سلبيا.



وتغير الحال تماما في الشوط الثاني وتبادل الفريقان الهجمات ولكن سرعان ما انقلب الحال من حيث الإثارة مع تقدم رفيق عاشور أولا لشباب خانيونس ثم تعادل شباب رفح من ركلة جزاء لمحمد أبو دان وزادت الإثارة مع هدف ثاني لشباب خانيونس عبر عبد الله الزرابي وسعي الفريق لهدف ثالث لكن ساد التسرع في إنهاء هجماته لينتهي اللقاء بفوز شباب خانيونس بهدفين لهدف.



أدار اللقاء : عاهد المصري وساعده على الخطوط حسام الحرازين ومحمود الصواف.