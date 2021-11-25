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خلال استقباله وفداً هندسياً

"هنية" يبحث احتياجات تصميم الواجهة البحرية للنشاط الرياضي

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:24

"هنية" يستقبل وفداً هندسياً لمناقشة احتياجات تصميم الواجهة البحرية

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفدا من المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ضم نخبة من المهندسين والمشرفين على تصميم الواجهة البحرية لمدينة غزة.

واستمع هنية لشرح مفصل عن طبيعة العمل من خلال منسقة المشروع م. إيمان أبو سعيد، التي قدمت ما نتج عن ورش العمل والبرامج التي تم مناقشتها لتطوير الواجهة البحرية، ضمن برنامج (صناعة المكان) لنخبة من المتدربين والمهندسين.

ورحب هنية بالوفد وشكر جهودهم في إنجاز جهد متقدم في إطار خدمة المواطن وتوفير المكان المناسب لممارسة الأنشطة والهوايات، وأكد أهمية أن تتناسب الأجزاء المخصصة للنشاط الرياضي في الواجهة البحرية مع المواصفات المعتمدة دوليا وتتواءم مع احتياجات ذوي الإعاقة.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة مرافق مجمع فلسطين الرياضي للاطلاع على الخدمات وطبيعة التصميم الهندسي للاستفادة منها في المشاريع المقبلة.

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