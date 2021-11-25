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وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين ينهى رحلته الطبية في غزة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:51

وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين ينهى رحلته الطبية في غزة
وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين ينهى رحلته الطبية في غزة

غزة- الرأي

أنهى الوفد الطبي القادم من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا- فرع فرنسا رحلته الطبية بعد تقديم الاستشارات الطبية للمرضى وإجراء العمليات النوعية في المستشفيات الحكومية والأهلية في قطاع غزة.


وضم الوفد كل من د. رؤوف السلطي استشاري جراحة مسالك بولية ود. امانويل درنه استشاري جراحة وطب العظام د. صفوان فارس استشاري جراحة داخلية ومنظار ود. زهير الهنا استشاري الجراحة النسائية.


وأوضح التجمع إن زيارة الوفد استمرت لمدة أسبوعين وتتم بتنسيق بين التجمع ووزارة الصحة الفلسطينية، موزعة على عدد من المستشفيات الحكومية شملت كلاً من مستشفى الشفاء وناصر الطبي الحكومي في قطاع غزة، والمستشفيات الأهلية ومركز الهدى الطبي وجمعية السلامة الخيرية وجمعية رعاية أطفال فلسطين.


والتقى الوفد الطبي الزائر ونائب مدير مكتب غزة للتجمع د محمد أبو ندى بوكيل وزارة الصحة الفلسطينية د. يوسف بالريش ومسؤولي وزارة الصحة مدير التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج ومدير عام المستشفيات الدكتور عبد السلام صباح لمباشرة العمل في المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.


وقال التجمع إن الأطباء المشاركين قاموا بمعاينة عدد كبير المرضى وتقديم الاستشارات وإجراء العمليات الجراحية النوعية وصفت بعضها بالمُعقّدة من قبل متخصصين في مجال المسالك البولية وجراحة العظام والجراحة العامة والجراحة النسائية.


ولفت التجمع إن هذه الزيارات الطبية تأتي ضمن خطة ورؤية عمل مرسومة وسيعمل التجمع على عمل مشروع مستدام ضمن خطة استراتيجية مع وزارة الصحة الفلسطينية لتطوير العمل في الجانب الصحي لإرسال الوفود الطبية حسب الاحتياج.

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