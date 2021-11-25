النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس25 نوفمبر 2021

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· 1983 م توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لرئيس حركة "فتح" ياسر عرفات (ولد عام 1929) والقوات المعارضة له بعد أسابيع من القتال العنيف في طرابلس (شمال لبنان) ومحيطها الذي أوقع أكثر من ألف قتيل. عرفات يتأهب لمغادرة طرابلس المحاصرة من معارضيه والقوات السورية التي تدعمها.