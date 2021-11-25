النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس25 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
· الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط صمت أميركي مريب
· مخطط إسرائيلي تهويدي لتغيير شكل جدار “الأقصى” الغربي
· عضو بالتحرير الفلسطينية: نثمن قرار بلجيكا وسم مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية
· فلسطين تدين مخططاً لبناء حي استيطاني جديد ضخم شمالي القد
· »التفكجي: موجة الاستيطان بالقدس تهدف لتحقيق 4 أهداف إستراتيجية
· الجهاد الاسلامي" تدين بشدة قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"
· حماس" تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية)
· عباس يتعهّد مواجهة «المخيّم»: أمن إسرائيل في «رقبتنا»
أخبار إسرائيلي
· »"بتسيلم": موجة الهدم تعبير عن نظام إسرائيلي يعتبر الأراضي خدمة لليهود...
· »"العليا" الإسرائيلية ترفض دفع تعويضات لطبيب عن مقتل بناته الثلاث في غزة
· غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي
اخبار دولية
· دعوة بايدن لقمة افتراضية حول الديمقراطية تثير استياء روسيا والصين
· وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»
اخبار عربية
· الإمارات رفضت طلبا سعوديا بالتراجع عن اتفاقية مع الأردن وإسرائيل
· المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية
· الضفة.. مستوطنون يطلقون النار صوب منازل فلسطينيين
· ثلاثة ائتلافات نسوية من الناصرة ورام الله وغزة تطلق «حملة 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»
· المستوطنون يضربون من جديد: إصابة 3 فلسطينيين… والاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس
· زيادة الجرائم الجنسية في إسرائيل بنحو 30٪ خلال خمس سنوات
·
الشرق الأوسط
· وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»
· فتح القنصلية الأميركية في القدس بات «قريباً جداً»
· جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل
الغد الأردنية
· الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط صمت أميركي مريب
· مخطط إسرائيلي تهويدي لتغيير شكل جدار “الأقصى” الغربي
· دعوة بايدن لقمة افتراضية حول الديمقراطية تثير استياء روسيا والصين
· الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط…
· “أول اتفاق عربي من نوعه”.. المغرب وإسرائيل…
· مستوطنون يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تهدم منزلا…
الاخبار اللبنانية
· تل أبيب - رام الله: معاً ضد جنين
· في مهمّة (مستحيلة) لإخماد المقاومة... السلطة تَعلق بشِباك جنين
· عباس يتعهّد مواجهة «المخيّم»: أمن إسرائيل في «رقبتنا»
· تل أبيب ورام الله بمواجهة العمليات المنفردة: يداً واحدة لإنهاء الكابوس
· «العموم» البريطاني يؤيد حظر حركة «حماس»
· الاحتلال يصادق على بناء مستوطنة على أرض «مطار القدس» قديماً
الشرق القطرية
· فلسطين تدين مخططاً لبناء حي استيطاني جديد ضخم شمالي القد
الشروق المصرية
· مسؤول إسرائيلي: نواجه موجة خامسة من كورونا
· القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية
· وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع
· منظمة حقوقية إسرائيلية تندد بخطة استيطان جديدة
· عضو بالتحرير الفلسطينية: نثمن قرار بلجيكا وسم مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية
· اندلاع مواجهات بالقدس واعتقال شاب فلسطيني
·
الاهرام المصرية
· «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تواصل فصل القدس لتخرجها من أي مفاوضات مُستقبلية
· مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه منازل في محافظة نابلس بالضفة الغربية
·
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· منتهكاً حق الشعوب في تقرير المصير.. "العموم البريطاني" يؤيد حظر حركة "حماس"
· "حماس" تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية)
· تقرير الفلتان الأمني بالخليل يشعل حرائقه في النسيج الاجتماعي
· تقرير منتفعو الشؤون يطالبون الوفود الأوروبية بحل مشكلة المخصصات المالية
· للمرة الأولى منذ عام 1967.. الاحتلال يُدرج زيارة "الأقصى" ضمن الرحلات المدرسية
· رسالة للأسير "قادري" تكشف عن رفض الاحتلال لعلاجه
· انطلاق عاصفة نشر الكترونية رفضًا لمحاربة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني
·
جريدة القدس
· 19معتقلًا الليلة الماضية.. غالبيتهم من القدس
· ضابط إسرائيلي: تدمير برج الجلاء كان خطأ
· موقع عبري: السعودية ضغطت لإلغاء اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” بين إسرائيل والأردن والإمارات
· توليدانو: تحسين الوضع المدني في غزة مصلحة إسرائيلية
· ...
· وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر جريمة إطلاق نار بالقدس
· الإعلان عن تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان الجمعة
· النخالة: أي عملية اغتيال إسرائيلية سيتم الرد عليها بقصف تل أبيب بدون تردد
·
صحيفة الأيام
·
· »المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا وألفين في...
· »التفكجي: موجة الاستيطان بالقدس تهدف لتحقيق 4 أهداف إستراتيجية
· »إصابة مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال اعتداء للمستوطنين وفي حملات لجيش...
· »"بتسيلم": موجة الهدم تعبير عن نظام إسرائيلي يعتبر الأراضي خدمة لليهود...
· »"العليا" الإسرائيلية ترفض دفع تعويضات لطبيب عن مقتل بناته الثلاث في غزة
· »غانتس يوقّع في الرباط اتفاق تعاون عسكري وأمني بين المغرب وإسرائيل
· »معرض الفنانة نادين طوقان في عمّان.. رحلة بصريّة في القدس العتيقة
الحياة الجديدة
· مسحة ترزح بين فكي الاستيطان والجدار
· مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس
· إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله
· الهدمي يحذر من التصعيد الاستيطاني في القدس
· الـ"تيك توك".. تطبيق عالمي يأخذ الأطفال والمراهقين إلى حافة الهاوية
وكالة الراي
· حماس تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية"
· الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من الضفة والقدس
· قائد بجيش الاحتلال: من المستحيل خنق غزة ونؤيد تحسين أوضاعها
· إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس
· المرور: 12 إصابة بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة
· الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز بيت حانون
· صور وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح
· مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
· أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
وكالة صفا
· مجلس العموم البريطاني يقر حظر حركة حماس
· كاتب بريطاني مخضرم يهاجم تصنيف بلاده لحماس "إرهابية"
· مدير سجن "جلبوع" يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى
سير محر
وكالة سما
· قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة
· قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا
· صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين
· النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"
· موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"
·
فلسطين اليوم
· بالفيديو القائد النخالة: باستطاعتنا قصف كل المدن المحتلة في لحظة واحدة وسلاح المسيَّرات يصنع في غزة
· بالصور في غزة: الكنافة النابلسية والحلويات بشيكل واحد فقط..!
· الجهاد: استقبال قاتل الأطفال الإرهابي "غانتس" في المغرب طعنة لشعبنا
· اقتحامات ومداهمات تخللها حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
· "الجهاد الاسلامي" تدين بشدة قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"
·
عرب 48
· تسهيلات" الاحتلال خلال احتفالات عيد الميلاد
· مستوطنون يطلقون النار صوب منازل بنابلس ومواجهات مع الاحتلال بسلوان
· مساع لتسهيل وصول مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة
· الإمارات رفضت طلبا سعوديا بالتراجع عن اتفاقية مع الأردن وإسرائيل
· المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
· مسؤول أمني إسرائيلي رفيع: الاتفاق مع المغرب "حلف إستراتيجي"
· غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي
· شهادة حيفتس حول مقولة نتنياهو العنصرية بشأن تصويت المواطنين العرب
·
وكالة وفا
· الكسواني يحذر من خطورة التوصية بإدراج "الأقصى" ضمن برنامج ال ...
· فلسطين تستضيف المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم الع ...
· الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة
· مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس
حدث في مثل هذا اليوم