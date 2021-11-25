وكالة الرأي الفلسطينية مجلس العموم البريطاني يُقر حظر حركة حماس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة و الصليب يشرعان بتوزيع بذور وأسمدة على مزارعي برفح وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس25 نوفمبر 2021 وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و86 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية قائد بجيش الاحتلال: من المستحيل خنق غزة ونؤيد تحسين أوضاعها وكالة الرأي الفلسطينية وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين ينهى رحلته الطبية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنفذ دورة تدريبية لمرشدي الطفولة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبحث احتياجات تصميم الواجهة البحرية للنشاط الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية "الصداقة" و"شباب رفح" يصعدا لنهائي بطولة النخبة الكروية الأولى
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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس25 نوفمبر 2021

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:04

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2117) الخميس25 نوفمبر 2021

أخبار فلسطينية

·         الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط صمت أميركي مريب

·          مخطط إسرائيلي تهويدي لتغيير شكل جدار “الأقصى” الغربي

·         عضو بالتحرير الفلسطينية: نثمن قرار بلجيكا وسم مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية

·         فلسطين تدين مخططاً لبناء حي استيطاني جديد ضخم شمالي القد

·         »التفكجي: موجة الاستيطان بالقدس تهدف لتحقيق 4 أهداف إستراتيجية

·         الجهاد الاسلامي" تدين بشدة قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

·         حماس" تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية)

·         عباس يتعهّد مواجهة «المخيّم»: أمن إسرائيل في «رقبتنا»

  •  

أخبار إسرائيلي

·         »"بتسيلم": موجة الهدم تعبير عن نظام إسرائيلي يعتبر الأراضي خدمة لليهود...

·         »"العليا" الإسرائيلية ترفض دفع تعويضات لطبيب عن مقتل بناته الثلاث في غزة

·         غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

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اخبار دولية

·         دعوة بايدن لقمة افتراضية حول الديمقراطية تثير استياء روسيا والصين

·         وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»

اخبار عربية

·         الإمارات رفضت طلبا سعوديا بالتراجع عن اتفاقية مع الأردن وإسرائيل

·         المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية  الوكالات الإخبارية  

 الصحف العربية

القدس العربي

·         فلسطين تدين مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية

·         الضفة.. مستوطنون يطلقون النار صوب منازل فلسطينيين

·         ثلاثة ائتلافات نسوية من الناصرة ورام الله وغزة تطلق «حملة 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»

·         المستوطنون يضربون من جديد: إصابة 3 فلسطينيين… والاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس

·          زيادة الجرائم الجنسية في إسرائيل بنحو 30٪ خلال خمس سنوات

·          

الشرق الأوسط

·         وفد أوروبي في غزة يشدد على «إنهاء الانقسام»

·         فتح القنصلية الأميركية في القدس بات «قريباً جداً»

·         جنرالات سابقون يعتبرون اعتداءات المستوطنين تهديداً للاستقرار في إسرائيل

  الغد الأردنية

·         الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط صمت أميركي مريب

·          مخطط إسرائيلي تهويدي لتغيير شكل جدار “الأقصى” الغربي

·          دعوة بايدن لقمة افتراضية حول الديمقراطية تثير استياء روسيا والصين

·         الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل فصل القدس وسط

·         أول اتفاق عربي من نوعه”.. المغرب وإسرائيل

·         مستوطنون يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تهدم منزلا

الاخبار اللبنانية

·         تل أبيب - رام الله: معاً ضد جنين

·         في مهمّة (مستحيلة) لإخماد المقاومة... السلطة تَعلق بشِباك جنين

·         عباس يتعهّد مواجهة «المخيّم»: أمن إسرائيل في «رقبتنا»

·         تل أبيب ورام الله بمواجهة العمليات المنفردة: يداً واحدة لإنهاء الكابوس

·         «العموم» البريطاني يؤيد حظر حركة «حماس»

·         الاحتلال يصادق على بناء مستوطنة على أرض «مطار القدس» قديماً

  •  

الشرق القطرية

·         فلسطين تدين مخططاً لبناء حي استيطاني جديد ضخم شمالي القد

 

الشروق المصرية

·         مسؤول إسرائيلي: نواجه موجة خامسة من كورونا

·         القبض على ضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية

·         وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح حاليا ودول عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات التطبيع

·         منظمة حقوقية إسرائيلية تندد بخطة استيطان جديدة

·         عضو بالتحرير الفلسطينية: نثمن قرار بلجيكا وسم مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية

·         اندلاع مواجهات بالقدس واعتقال شاب فلسطيني

·          

الاهرام المصرية

·         «الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تواصل فصل القدس لتخرجها من أي مفاوضات مُستقبلية

·         مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار تجاه منازل في محافظة نابلس بالضفة الغربية

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         منتهكاً حق الشعوب في تقرير المصير.. "العموم البريطاني" يؤيد حظر حركة "حماس"

·         "حماس" تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله اللبناني (منظمة إرهابية)

·         تقرير الفلتان الأمني بالخليل يشعل حرائقه في النسيج الاجتماعي

·         تقرير منتفعو الشؤون يطالبون الوفود الأوروبية بحل مشكلة المخصصات المالية

·         للمرة الأولى منذ عام 1967.. الاحتلال يُدرج زيارة "الأقصى" ضمن الرحلات المدرسية

·         رسالة للأسير "قادري" تكشف عن رفض الاحتلال لعلاجه

·         انطلاق عاصفة نشر الكترونية رفضًا لمحاربة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني

·          

جريدة القدس

·         19معتقلًا الليلة الماضية.. غالبيتهم من القدس

·         ضابط إسرائيلي: تدمير برج الجلاء كان خطأ

·         موقع عبري: السعودية ضغطت لإلغاء اتفاقية “الكهرباء مقابل الماء” بين إسرائيل والأردن والإمارات

·         توليدانو: تحسين الوضع المدني في غزة مصلحة إسرائيلية

·         ...

·         وفاة شاب متأثرًا بجروحه إثر جريمة إطلاق نار بالقدس

·         الإعلان عن تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان الجمعة

·         النخالة: أي عملية اغتيال إسرائيلية سيتم الرد عليها بقصف تل أبيب بدون تردد

·          

صحيفة الأيام

·          

·         »المصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا وألفين في...

·         »التفكجي: موجة الاستيطان بالقدس تهدف لتحقيق 4 أهداف إستراتيجية

·         »إصابة مواطنين أحدهم بحالة خطيرة خلال اعتداء للمستوطنين وفي حملات لجيش...

·         »"بتسيلم": موجة الهدم تعبير عن نظام إسرائيلي يعتبر الأراضي خدمة لليهود...

·         »"العليا" الإسرائيلية ترفض دفع تعويضات لطبيب عن مقتل بناته الثلاث في غزة

·         »غانتس يوقّع في الرباط اتفاق تعاون عسكري وأمني بين المغرب وإسرائيل

·         »معرض الفنانة نادين طوقان في عمّان.. رحلة بصريّة في القدس العتيقة

الحياة الجديدة

·         مسحة ترزح بين فكي الاستيطان والجدار

·         مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

·         إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله

·         الهدمي يحذر من التصعيد الاستيطاني في القدس

·         الـ"تيك توك".. تطبيق عالمي يأخذ الأطفال والمراهقين إلى حافة الهاوية

وكالة  الراي

·         حماس تدين قرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية"

·         الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من الضفة والقدس

·         قائد بجيش الاحتلال: من المستحيل خنق غزة ونؤيد تحسين أوضاعها

·         إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس

·         المرور: 12 إصابة بـ 13 حادث سير خلال 24 ساعة

·         الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز بيت حانون

·         صور وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح

·         مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

·         أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم


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 وكالة صفا

·         مجلس العموم البريطاني يقر حظر حركة حماس

·         كاتب بريطاني مخضرم يهاجم تصنيف بلاده لحماس "إرهابية"

·         مدير سجن "جلبوع" يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى

 

سير محر

وكالة سما

·         قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال :هناك ركيزتين أساسيتين يتم اتباعها حاليا تجاه غزة

·         قائد"الجلبوع" يكشف تفاصيل جديدة حول عملية فرار الأسرى: تم خداعنا

·         صحيفة: الرئيس عباس يُقر خطّة لإيقاف مسار تنامي المقاومة في جنين

·         النخالة: "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"

·         موقع عبري: الإمارات رفضت طلب السعودية بإلغاء اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"

·          

فلسطين اليوم

·         بالفيديو القائد النخالة: باستطاعتنا قصف كل المدن المحتلة في لحظة واحدة وسلاح المسيَّرات يصنع في غزة

·         بالصور في غزة: الكنافة النابلسية والحلويات بشيكل واحد فقط..!

·         الجهاد: استقبال قاتل الأطفال الإرهابي "غانتس" في المغرب طعنة لشعبنا

·         اقتحامات ومداهمات تخللها حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

·         "الجهاد الاسلامي" تدين بشدة قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

·          

عرب 48

·         تسهيلات" الاحتلال خلال احتفالات عيد الميلاد

·         مستوطنون يطلقون النار صوب منازل بنابلس ومواجهات مع الاحتلال بسلوان

·         مساع لتسهيل وصول مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة

·         الإمارات رفضت طلبا سعوديا بالتراجع عن اتفاقية مع الأردن وإسرائيل

·         المصادقة على مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا

·         مسؤول أمني إسرائيلي رفيع: الاتفاق مع المغرب "حلف إستراتيجي"

·         غانتس: الاتفاق مع المغرب يسمح ببداية التعاون الأمني الرسمي

·         شهادة حيفتس حول مقولة نتنياهو العنصرية بشأن تصويت المواطنين العرب

·          

وكالة وفا

·         الكسواني يحذر من خطورة التوصية بإدراج "الأقصى" ضمن برنامج ال ...

·         فلسطين تستضيف المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم الع ...

·         الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة

·         مستوطنون ينصبون "شمعدانا" على سطح مسجد شمال غرب القدس

حدث في مثل هذا اليوم

25 تشرين ثاني (نوفمبر)

·         2004م استشهاد مجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة الخليل على يد القوات الإسرائيلية والشهيدان هما: مراد على القواسمي 28 عاماً، وعمر هشام الهيمون 21معاماً.

·         1990م شرطي مصري ينفذ هجوماً ضد صهاينة حيث قتل 3 جنود ومدني إسرائيلي قرب طابا  وجرح أيضاً 25 جندياً ومديناً إسرائيلياً.

·         1990 م مقتل وجرح ثمانية وعشرين إسرائيليا في حافلة عسكرية قرب منتجع ايلات برصاص الجندي المصري أيمن محمد حسن.

·         1983 م توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين القوات الموالية لرئيس حركة "فتح" ياسر عرفات (ولد عام 1929) والقوات المعارضة له بعد أسابيع من القتال العنيف في طرابلس (شمال لبنان) ومحيطها الذي أوقع أكثر من ألف قتيل. عرفات يتأهب لمغادرة طرابلس المحاصرة من معارضيه والقوات السورية التي تدعمها.

·         1966م مجلس الأمن يدين إسرائيل بسب الهجوم على قرية السموع ويصدر القرار رقم 228 (1966.

·         1940 م مقتل 252ممهاجراً يهودياً وضابطاً بريطانياً على يد جماعة يهودية متطرفة فجرت سفينة بخارية كانت تنقلهم إلى ميناء حيفا الفلسطيني.

·         1940م عصابات (الهاغاناه) تفجر الباخرة الصهيونية (باتريا) قبالة ميناء حيفا، وتقتل 257 يهودياً

·          

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