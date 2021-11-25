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زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الريادية بالمناطق الحدودية

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:10

زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه
زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة خانيونس،عدة زيارات ميدانية لمشروع "التجفيف"، لجمعية معن في منطقة خزاعة شرق خانيونس ومتابعة المشاريع الريادية الفعالة في المناطق الحدودية.


بدوره، تحدث محمد قديح، المنسق في جمعية معن عن الصناعات القائمة علي التجفيف مثل تصنيع العجوه من الرطب وتجفيف الطماطم  وتصنيع دبس الرطب، والعجوه.


من جانبها، تحدثت مسؤولة التنمية الريفية م.ايناس الغول عن الصعوبات التي تواجه المشاريع المقامة، مقدمة بعض الاقتراحات و الحلول، لمحاولة تذليل الصعوبات، ووضع خطط بديلة، وبعض التعديلات لأداء العمل بشكل افضل ولانتاجية التي تفيد المشروع.

260086965_4801757759857102_3828947492252199919_n 260959530_4801757526523792_2718174611421638147_n زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه
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