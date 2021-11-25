زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الريادية بالمناطق الحدودية

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة خانيونس،عدة زيارات ميدانية لمشروع "التجفيف"، لجمعية معن في منطقة خزاعة شرق خانيونس ومتابعة المشاريع الريادية الفعالة في المناطق الحدودية.



بدوره، تحدث محمد قديح، المنسق في جمعية معن عن الصناعات القائمة علي التجفيف مثل تصنيع العجوه من الرطب وتجفيف الطماطم وتصنيع دبس الرطب، والعجوه.



من جانبها، تحدثت مسؤولة التنمية الريفية م.ايناس الغول عن الصعوبات التي تواجه المشاريع المقامة، مقدمة بعض الاقتراحات و الحلول، لمحاولة تذليل الصعوبات، ووضع خطط بديلة، وبعض التعديلات لأداء العمل بشكل افضل ولانتاجية التي تفيد المشروع.