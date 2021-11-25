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زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:10

زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه
زراعة خانيونس تتفقد المشاريع الرياديه بالمناطق الحدوديه

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة التنمية الريفية في مديرية زراعة خانيونس،عدة زيارات ميدانية لمشروع "التجفيف"، لجمعية معن في منطقة خزاعه شرق خانيونس ومتابعة المشاريع الرياديةالفعاله في المناطق الحدودية.


بدوره، تحدث محمد قديح، المنسق في جمعية معن عن الصناعات القائمه علي التجفيف مثل تصنيع العجوه من الرطب وتجفيف الطماطم  وتصنيع دبس الرطب، والعجوه.


من جانبها، تحدثت مسؤولة التنميه الريفيه م.ايناس الغول عن الصعوبات التي تواجه المشاريع المقامة، مقدمة بعض الاقتراحات و الحلول، لمحاولة تذليل الصعوبات، ووضع خطط بديله، وبعض التعديلات لأداء العمل بشكل افضل ولانتاجيه التي تفيد المشروع.

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