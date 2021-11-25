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خلال اجتماع تمهيدي

الحكم المحلي تناقش مشروع المخطط الإقليمي التنموي 2023-2038

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:21

الحكم المحلي تناقش مشروع المخطط الإقليمي التنموي 2023-2038
الحكم المحلي تناقش مشروع المخطط الإقليمي التنموي 2023-2038

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي اجتماعاً تمهيدياً لإطلاق مشروع المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة 2023-2038 مع منسقي القطاعات الفرعية.


جاء ذلك، خلال لقاء جمع مدير عام مشروع تحديث المخطط الإقليمي التنموي م. زهدي مدوخ مع منسقي القطاعات الفرعية للمخطط الإقليمي.


بدوره رحب م. زهدي مدوخ بالحضور وأكد على أهمية المشروع ودور المنسقين في إنجاح المشروع وفق الخطة المقترحة وخلال الفترة الزمنية المحددة.


من جهته استعرض مشرف المشروع م. محمد البحيصي مهام منسقي اللجان الفرعية وطبيعة عملهم ودورهم في التنسيق لعقد اللجان الفرعية المتخصصة في قطاعات المخطط الإقليمي التنموي المختلفة، حيث يشمل المخطط الإقليمي 14 قطاعاً فرعياً تغطي كافة جوانب ومكونات المخطط الإقليمي.


 وتستعد وزارة الحكم المحلي لعقد اجتماع يوم الأحد الموافق 28/11/2021 لإطلاق مشروع المخطط الإقليمي التنموي لمحافظات قطاع غزة للأعوام 2023 – 2038، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل المدني والخبراء والمختصين وغيرهم من المؤسسات الشريكة وذات العلاقة.

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