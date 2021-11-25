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أبو سلمية يطلع منظمة دولية على اجراءات السلامة بمجمع الشفاء

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:36

أبو سلمية يطلع منظمة دولية على اجراءات السلامة بمجمع الشفاء
أبو سلمية يطلع منظمة دولية على اجراءات السلامة بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

أطلع د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة د. زكريا اللوح وم. نافذ الشعراوي خبير ومستشار الصحة والسلامة المهنية والوفد المرافق معه، على إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل أقسام المجمع المختلفة.


ورحب د. أبو سلمية بزيارة الوفد والتي تأتي في إطار أنشطة وفعاليات دورة الصحة والسلامة التي نظمتها منظمة العمل الدولية، مؤكدا على أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضي وتوفر بيئة أمنة لهم.


وقام الوفد برفقة أ. سليمان العديني رئيس قسم مكافحة العدوي بالمجمع، بجولة ميدانية لأقسام المجمع المختلفة لتقييم إجراءات السلامة، وقد أبدي بعض الملاحظات التي ستحسن من بيئة العمل.

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