الصحة تبعث تعاونها مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين

غزة- الرأي

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي بوزارة الصحة د. محمد أبوسلمية رئيس جمعية اغاثة اطفال فلسطين د. عماد نصر الدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على المشاريع التي تقوم بها الجمعية والتي كان من ضمنها تجهيز عيادة جراحة الوجه والفكين، بالإضافة الى الوفود الطبية والتي من ضمنها الوفد الاردني لزراعة الكلى برئاسة د. وليد مسعود.

كما أطلع ابو سلمية الوفد على الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المجمع لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مشيدا بالجهود والقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها جميع الكوادر الطبية في المجمع من اجل تطوير الخدمة وتعزيزها.

وأثنى د.نصر الدين على جهود وعمل الطواقم الطبية بالمجمع، مؤكدا حرص الجمعية على دعم القطاع الصحي من أجل الحفاظ على حياة المرضى.