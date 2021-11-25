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السياحة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة والسفر

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:43

السياحة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة والسفر
السياحة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة والسفر

غزة- الرأي

خلال احتفالية جرت بمدينة غزة، وقعت وزارة السياحة والآثار بروتوكول مذكرة تفاهم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر يحدد وينظم العلاقة بين الوزارة والجمعية بهدف خدمة القطاع السياحي وتطويره، بحضور العشرات من الشخصيات الاعتبارية وأصحاب المكاتب والشركات السياحية.


د. إبراهيم جابر وكيل وزارة السياحة، أكد أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع كل المؤسسات والجمعيات في القطاع السياحي من أجل تطويره والارتقاء به وتذليل العقبات التي تعترض طريقه لما لها من أهمية في دعم عجلة الاقتصاد المحلي.


وأثنى جابر على دور جمعية وكلاء السياحة والسفر في خدمة المواطن ومساهمتها في رفع اسم فلسطين في الداخل والخارج، مشيراً إلى دعم الحكومة الفلسطينية في غزة ووزارة السياحة للجمعية لمساعدتها في استقرار الحالة السياحية التي شهدت تراجع وتقليص كبير خلال السنوات الماضية بفعل الحصار والحروب على القطاع.


وشدد جابر على الوقوف في وجه الشركات والأشخاص الذين يعملون خارج القانون دون ترخيص رسمي باسم شركات سياحة وسفر، مما قد يعرض سلامة المواطنين للخطر، ويرفع إمكانية تعرضهم للاحتيال، وهذا ما أكدت عليه وثيقة التفاهم مع الجمعية.


وأقرت مذكرة التفاهم التي وقعها د.جابر نيابة عن الوزارة ووسيم مشتهى عن جمعية السياحة والسفر خطوط واضحة لتنظيم العلاقة مع مكاتب وشركات السياحة والسفر بغزة لضمان استمرار عملها دون معوقات، وتحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المجال، وحل الإشكاليات الناتجة عن عمل هذه الشركات، ومعالجة قضية الشركات العشوائية وتصويب أوضاعها الإدارية والقانونية لدى وزارة السياحة.


 من جانبه أثني الحاج وسيم مشتهى رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر على دور الوزارة في دعم القطاع السياحي ومساندته لتجاوز الازمة الحالية، وطالب بضرورة محاربة المكاتب العشوائية التي تؤثر على عمل المكاتب المرخصة والقانونية.

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