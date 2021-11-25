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بلدية رفح تعقد لقاءً لعضوات لجان الأحياء لتعزيز دور المرأة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:54

بلدية رفح تعقد لقاءً لعضوات لجان الأحياء لتعزيز دور المرأة
بلدية رفح تعقد لقاءً لعضوات لجان الأحياء لتعزيز دور المرأة

رفح- الرأي

نظمت لجنة المرأة والطفل ببلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة لقاءً لعضوات لجان الأحياء؛ لبحث سبل تعزيز دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتعزيز دورها في لجان الأحياء.


جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في قاعة الاجتماعات بدار البلدية، بحضور عضو المجلس البلدي ومسؤولة لجنة المرأة والطفل أ. فريال أبو شمالة، وأعضاء المجلس البلدي أ. آيات موسى، ود. أحمد لافي، ولفيف من عضوات لجان الأحياء.


حيث أكد لافي أهمية مشاركة المرأة الفلسطينية في لجان الأحياء؛ كأحد أشكال التمثيل النسائي في المحافل كافة، مشيرًا إلى أن لجنة الحي تعد حلقة الوصل ما بين البلدية والمواطنين، موضحًا مراحل تشكيل لجان الأحياء، ومبينًا أن البلدية قررت إعادة تشكيل لجان الأحياء بمشاركة مجتمعية فاعلة؛ من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية، والسير بخطى ثابتة نحو تطوير المدينة والرقي بها.


ودعت أبو شمالة المرأة إلى أن يكون لها دور محوريّ في المجتمع، من خلال مشاركتها الفاعلة في المناسبات الرسمية والوطنية كافة، لافتةً إلى ضرورة المشاركة في عضوية لجنة الحي لتمثيل النساء في المنطقة.
 

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