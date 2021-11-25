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المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:56

المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية
المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

غزة- الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 43 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 10 مخالفة لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتين لـ 7 مركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 23 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و3 مخالفات قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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