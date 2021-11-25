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التنمية تعزز تعاونها مع قطاع الاغاثة في الهلال الأحمر القطري

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:13

وكيل وزارة التنمية يستقبل مدير قطاع الاغاثة في الهلال الأحمر القطري
وكيل وزارة التنمية يستقبل مدير قطاع الاغاثة في الهلال الأحمر القطري

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد  مدير قطاع الاغاثة والتنمية في الهلال الأحمر القطري فيصل العمادي.

جاء ذلك، بحضور مدير مكتب الهلال القطري في غزة د. أكرم نصار، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني، ومدير عام الجمعيات أسامة شرف، وذلك لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك .


من جانبه، أشاد حمد بالعلاقة الممتدة مع الهلال الأحمر القطري وتحقيق جملة من التدخلات النوعية في عدة عناوين خدماتية أجتماعية وإغاثية ساهمت وبشكل كبير في تعزيز جودة الخدمات المقدة للشرائح المهمشة والفقيرة في قطاع غزة .


وفي سياق متصل، تطرق لاستمرار للحصارالظالم المفروض على القطاع وشح المساعدات الإغاثية التي تصل قطاع غزة في ظل تزايد عدد الأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع .
أكد  العمادي على سعي الهلال الأحمر القطري على مواصلة العمل المشترك مع وزارةالتنمية الاجتماعية ، وتنفيذ المشاريع التي تساعد في التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين في القطاع ..

وكيل وزارة التنمية يستقبل مدير قطاع الاغاثة في الهلال الأحمر القطري 260673551_607093010609818_1294333316617009410_n (2)
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