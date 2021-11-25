قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بالمؤتمر الثاني للأورام

غزة- الرأي

شارك قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في فعاليات المؤتمر الثاني للأورام والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي(MAP) ، وذلك على مدار يومي المؤتمر في ١٩ و ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري.



وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة د.نضال أبو هدروس، بعرض تقديمي محوسب عن خدمة جراحة أورام الجهاز العصبي (الدماغ والعمود الفقري) في قطاع غزة، مفصلاً الإنجازات في ذات المجال، والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.



ومن جانبه قدم د. جهاد حسنين عرضاً تقديمياً حول حالتين من حالات الأورام الدماغية الخبيثة، مشيراً إلى إجراء القسم لعمليتين جراحيتين أجراهما الفريق الجراحي المحلي في إزالة الأورام، وشارحاً في ذات الوقت المعاناة التي يعانيها مرضى الأورام في قطاع غزة جراء عدم توفر خدمات العلاج الإشعاعي، حيث لم يسمح للمريضين باستكمال علاجهما خارج قطاع غزة ما أدى لعودة الورم.



فيما شهد اليوم الثاني مشاركة د.محمد الهوبي بعرض لحالتين جراحيتين نوعيتين عرض حالتين، إحداها لورم في الحجرة الرابعة بالدماغ والثانية لورم في تجويف حجرة العين.



كما شهد المؤتمر مشاركة مميزة لجراح الأعصاب الزائر من بريطانيا د/ رودي، وقام بتقديم عرضين مميزين، كما قام لاحقا بزيارة قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي، وقد أبدى إعجابه بالقسم، ووعد بالعودة مشاركا في الحملات الطبية التي تنظمها مؤسسة MAP.