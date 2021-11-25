وكالة الرأي الفلسطينية قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بالمؤتمر الثاني للأورام وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعزز تعانها مع قطاع الاغاثة والتنمية في الهلال الأحمر القطري وكالة الرأي الفلسطينية الكنيست يوصي بإدراج الأقصى ضمن رحلات المدارس اليهودية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد لقاءً لعضوات لجان الأحياء لتعزيز دور المرأة وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات بانفجار جراء تسريب غاز بمنزل شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية السياحة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية السياحة والسفر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبعث تعاونها مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية يطلع منظمة دولية على اجراءات السلامة بمجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يختتم اليوم العلمي الأول للتغذية السريرية
أخبار » الأخبار الحكومية

قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بالمؤتمر الثاني للأورام

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:17

قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بمؤتمر الثاني للأورام
قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بمؤتمر الثاني للأورام

غزة- الرأي

شارك قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في فعاليات المؤتمر الثاني للأورام والذي نظمته وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة العون الطبي(MAP) ، وذلك على مدار يومي المؤتمر في ١٩ و ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري.


وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة د.نضال أبو هدروس، بعرض تقديمي محوسب عن خدمة جراحة أورام الجهاز العصبي (الدماغ والعمود الفقري) في قطاع غزة، مفصلاً الإنجازات في ذات المجال، والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين.


ومن جانبه قدم د. جهاد حسنين عرضاً تقديمياً حول حالتين من حالات الأورام الدماغية الخبيثة، مشيراً إلى إجراء القسم لعمليتين جراحيتين أجراهما الفريق الجراحي المحلي في إزالة الأورام، وشارحاً في ذات الوقت المعاناة التي يعانيها مرضى الأورام في قطاع غزة جراء عدم توفر خدمات العلاج الإشعاعي، حيث لم يسمح للمريضين باستكمال علاجهما خارج قطاع غزة ما أدى لعودة الورم.


فيما شهد اليوم الثاني مشاركة د.محمد الهوبي بعرض لحالتين جراحيتين نوعيتين عرض حالتين، إحداها لورم في الحجرة الرابعة بالدماغ والثانية لورم في تجويف حجرة العين.


كما شهد المؤتمر مشاركة مميزة لجراح الأعصاب الزائر من بريطانيا د/ رودي، وقام بتقديم عرضين مميزين، كما قام لاحقا بزيارة قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي، وقد أبدى إعجابه بالقسم، ووعد بالعودة مشاركا في الحملات الطبية التي تنظمها مؤسسة MAP.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟