الأوقاف تبحث تعاونها مع قيادة شرطة الحراسات

غزة- الرأي

بحثت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية سبل التعاون المشترك مع ادارة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات في قطاع غزة، بحضور عميد الكلية د. عبدالله أبو عليان ونائبه الإداري د. عادل الهور، وعميد ادارة الشرطة علي قنديل، وذلك في اطار تنسيق الجهود والإدارة للحفاظ على أمن الكلية.



بدروه أكد أبو عليان علي أهمية عمل أفراد الحراسات وأمن المؤسسات في الكلية، والارتقاء به لما له من دور في تحقيق السلم والأمن المجتمعي، منوهاً بأن ادارة كليته ستسخر كل ما لديها لتحقيق الأهداف المشتركة لتبقي كلية الدعوة رائدة في مجال التعليم الشرعي، ونشره علي نطاق واسع.



وأِشاد بجهود جهاز الشرطة في تثبيت الحالة الأمنية في قطاع غزة بشكل عام، والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، والذي يدل علي حرص وزارة الداخلية في الحفاظ علي استقرار العملية التعليمية لتسير بشكل منظم.



من جهته، أوضح قنديل طبيعة عمل إدارته في استتباب الأمن في المرافق التي تقدم خدماتها للمواطن علي مستوي محافظات فطاع غزة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الأوقاف في هذا الجانب.