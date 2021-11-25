هندسة المتفجرات تعقد محاضرات توعوية لطلاب الثانوية بالوسطى

الوسطى- الرأي

عقدت دائرة هندسة المتفجرات بالمحافظة الوسطى، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة محاضرة توعوية بعنوان "إجراءات الوقاية والسلامة من المخلفات الحربية" لطلاب مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين بمدينة دير البلح وسط المحافظة.

وأوضح المقدم عرفات أبو جياب مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في شرطة المحافظة الوسطى أن المحاضرات تهدف إلى توعية طلاب المدارس من خطورة المخلفات الحربية، وخطورة العبث بها.

وبيّن المقدم أبو جيّاب أن قسم الإرشاد والتوعية في دائرة الهندسة يواصل عقد وتنظيم محاضراته التوعية في كافة المدراس بهدف حث الطلاب على الحذر والانتباه من الاقتراب من الأجسام والمخلفات الحربية، داعياً في الوقت ذاته إلى الاتصال عبر الرقم المجاني "100" للإبلاغ الفوري عن أي أجسام مشبوهة أو متفجرة.

بدوره، استعرض الرائد عامر أبو خليل رئيس قسم هندسة المتفجرات بالمحافظة الوسطى أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأجسام الحربية ومخلفاتها، وطرق الوقاية والحماية من أي خطر قد ينجم عن العبث بها.

واستفاد من المحاضرات التوعوية التي أطلقتها هندسة المتفجرات بالمحافظة، نحو "120" طالبًا من طلاب مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين، وذلك ضمن خطتها في نشر وتوعية كافة المدراس بالمحافظة.