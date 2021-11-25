وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يناقش التعديل المقترح على قانون العقوبات رقم (74) وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تعقد محاضرات توعوية لطلاب الثانوية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تبحث تعاونها مع قيادة شرطة الحراسات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين بغزة ينجز مهامه بأعلى درجات التقدم التقني وكالة الرأي الفلسطينية قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي يشارك بالمؤتمر الثاني للأورام وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعزز تعانها مع قطاع الاغاثة والتنمية في الهلال الأحمر القطري وكالة الرأي الفلسطينية الكنيست يوصي بإدراج الأقصى ضمن رحلات المدارس اليهودية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: تحرير 43 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد لقاءً لعضوات لجان الأحياء لتعزيز دور المرأة
أخبار » الأخبار الحكومية

الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير بمحافظة الشمال

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:38

الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير بمحافظة الشمال
الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الحكم المحلي، سلسلة اللقاءات التثقيفية للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المعتمدين لدى وزارة الحكم المحلي بمحافظة الشمال لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة. 


وحضر اللقاء الختامي الذي حمل عنوان "مهارات التفاوض وحل النزاعات" أعضاء فاعلين من محافظة الشمال، د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة سابقا، أ. عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي.


ورحبت البلدية بالحضور مقدرين لجهود وزارة الحكم المحلي في الاهتمام بالمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح وتنفيذ هذا النوع من الدورات المثمرة والهادفة، متمنياً أن تكون حققت الهدف والاستفادة منها في المحافظة على النسيج المجتمعي.


فيما عبر مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي عفيف عروق عن شكره لمحافظة الشمال على استضافتها سلسلة اللقاءات والتعاون مع الوزارة لتنفيذها، كما قدم شكره للمخاتير والوجهاء على المشاركة والحضور متمنياً الاستفادة منها في خدمة شعبنا ومواصلة مسيرة الخير والإصلاح.


من جانبه استعرض د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة السابق أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل ومعالجتها وفق منهجية علمية تكفل حل المشاكل بما يتوافق مع الشريعة وأصول الدين، ويكفل حقوق الأطراف المتخاصمة.

وتحدث المدهون عن النزاعات والمراحل التي تمر بها إلى أن تتحول من مشكلة صغيرة إلى نزاع وصراع بين العائلات، مستعرضًا أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل معالجتها قبل أن تبلغ حد النزاع، وفق منهجية علمية متناسقة.

وفي ختام اللقاء شارك رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار في توزيع شهادات التكريم على المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المشاركين في اللقاءات التثقيفية والذي بلغ عددهم 80 مشارك، معربا عن تقديره واثراه للقاءات التي تمت آملا بالمزيد منها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم امتحاناتها النصفية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟