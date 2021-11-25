الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية للمخاتير بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الحكم المحلي، سلسلة اللقاءات التثقيفية للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المعتمدين لدى وزارة الحكم المحلي بمحافظة الشمال لتعزيز المفهوم الصحيح لدى المخاتير بأهمية دورهم في المجتمع وأهم الواجبات المنوطة.



وحضر اللقاء الختامي الذي حمل عنوان "مهارات التفاوض وحل النزاعات" أعضاء فاعلين من محافظة الشمال، د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة سابقا، أ. عفيف عروق مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي.



ورحبت البلدية بالحضور مقدرين لجهود وزارة الحكم المحلي في الاهتمام بالمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح وتنفيذ هذا النوع من الدورات المثمرة والهادفة، متمنياً أن تكون حققت الهدف والاستفادة منها في المحافظة على النسيج المجتمعي.



فيما عبر مسؤول دائرة المخاتير بوزارة الحكم المحلي عفيف عروق عن شكره لمحافظة الشمال على استضافتها سلسلة اللقاءات والتعاون مع الوزارة لتنفيذها، كما قدم شكره للمخاتير والوجهاء على المشاركة والحضور متمنياً الاستفادة منها في خدمة شعبنا ومواصلة مسيرة الخير والإصلاح.



من جانبه استعرض د. محمد المدهون وزير الشباب والرياضة السابق أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل ومعالجتها وفق منهجية علمية تكفل حل المشاكل بما يتوافق مع الشريعة وأصول الدين، ويكفل حقوق الأطراف المتخاصمة.

وتحدث المدهون عن النزاعات والمراحل التي تمر بها إلى أن تتحول من مشكلة صغيرة إلى نزاع وصراع بين العائلات، مستعرضًا أهم الوسائل في كيفية اكتشاف المشاكل معالجتها قبل أن تبلغ حد النزاع، وفق منهجية علمية متناسقة.

وفي ختام اللقاء شارك رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار في توزيع شهادات التكريم على المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح المشاركين في اللقاءات التثقيفية والذي بلغ عددهم 80 مشارك، معربا عن تقديره واثراه للقاءات التي تمت آملا بالمزيد منها.