وزارة الأسرى تؤكد على ضرورة إسناد الأسرى المضربين لنيل الحرية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاسرى والمحررين على ضرورة ايصال صوت الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الى أحرار العالم، مشيرةً أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث لهم يشكل تواطأ مع الاحتلال لإذلالهم والنيل من ارادتهم.

جاء ذلك، خلال ندوة تضامنية نظمتها الوزارة ومؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس فى مقر وزارة الأسرى، بحضور لجنة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، ووجهاء ومخاتير عشائرية وأسرى مجررين وأهالى أسرى.

وأشار صابر أبو كرش مدير عام الإعلام والعلاقات العامة فى الوزارة، الى أن المجتمع الدولي يتحمل جزء كبير من معاناة أسرانا المضربين بصمته وسكوته عما يجرى لهم داخل السجون، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة أن لا تكيل بمكيالين وأن تفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي فالأسرى لا يطلبوا سوى الحرية .

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم الـ101 على التوالى والأسير لؤى الأشقر المضرب لليوم الـ46، في ظل رفضها واصرارها على بقائهم فى الاعتقال الادارى.

وفى سياق متصل، شدد د. أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامى على ضرورة ان تستمر هذه الفعاليات والأنشطة الداعمة للأسيرين وأن تتصاعد وتتسع رقعتها لتشمل كل مناطق الوطن، داعيا للتفاعل مع قضية الاسرى، والمشاركة في فضح الاحتلال لإظهار قبحه وانتهاكاته بحق الأسرى.

ووجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك العاجل والعمل على انقاذ الاسرى المضربين عن الطعام

وبدوره، تحدث الأسير المحرر أيمن الشراونة عن المراحل التى يمر بها الاسير خلال اضرابه وخوضه للتحدى أمام عنجهية السجان، وعن شعوره خلال فترة اضرابه وكيف سينتصر فى معركته امام السجان الذى يسعى لكسر صموده وانهاء اضرابه بكافة الوسائل والسبل

وأكد على ضرورة الوقوف بجانب اسرانا اللذين يعانون الويلات ووقوفهم صامدون أمام غطرسة السجان والانتهاكات التي ترتكب بحقهم يوميا، الأمر الذى دفعهم إلى استخدام أساليب ووسائل نضالية كالإضراب عن الطعام لنيل حريتهم وكرامتهم".