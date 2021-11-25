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وزارة الأسرى تشارك في افتتاح معرض التراث الفلسطيني والأسرى

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:02

وزارة الأسرى تشارك في افتتاح معرض التراث الفلسطيني والأسرى
وزارة الأسرى تشارك في افتتاح معرض التراث الفلسطيني والأسرى

غزة- الرأي

شاركت وزارة الأسرى والمحررين، بافتتاح معرض التراث الفلسطيني والأسرى، والذي أقامته لجنة تعزيز القيم، والكتلة الإسلامية بشرق غزة ضمن أسبوع تعزيز الانتماء للوطن.


وشارك في افتتاح الفعالية أ. مازن نور الدين "مدير مديرية التربية والتعليم بشرق غزة" ،وأ. نبيل حجاج " مدير العلاقات العامة "وأ. سمعان عطاالله ،والأستاذ زياد حجاج، ولفيف من الوجهاء،ومخاتير المنطقة.


وأوضح حجاج أن هناك أسبوع من الفعاليات ،والأنشطة التي أعدها برنامج تعزيز القيم منها مهرجان خطابي، وافتتاح معرض للتراث الفلسطيني والأسرى، وعرض فيديوهات تعزز الانتماء للوطن، وفعالية للرسم الحر التي تعبر عن فلسطين الواجب والوطن.


وأشار حجاج إلى أن مشاركة الوزارة في المعرض اشتملت على إمداد المعرض بصور الأسرى ، ومقتنيات خاصة بهم، وبأدب الحركة الأسيرة من مخطوطات، ووثائق مهربة ، وكتب ألفوها داخل الأسر ، واللباس المخصص للأسرى داخل سجون الاحتلال ، إضافة إلى هاشتقات تبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى
 

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