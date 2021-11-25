النيابة العامة تنتهي من إعداد دليل خدماتها

غزة- الرأي

أنجزت اللجنة المكلفة من النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، برئاسة مدير عام النيابة العامة ماهر المصري، إعداد دليل خدمات النيابة العامة، ودليل الإجراءات الإدارية الموحد للنيابة العامة.

حيث سلمت اللجنة النسخة النهائية من الأدلة للنائب العام، والذي من ناحيته ثمن الجهود المخلصة المبذولة من رئيس وأعضاء اللجنة في خدمة مؤسسة العدالة، وكذلك عبر عن شكره لدائرتي الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة على دورهم الفاعل و إسهاماتهم الدائمة في خدمة المؤسسة.

وبيّنَ النائب العام أن النيابة العامة إنما تنشد من خلال تقديم تلك الخدمات وغيرها؛ لإقامة العدل، ورفع الظلم ومحاربته ونصرة المظلوم، وتيسير السبل أمام كل مواطن يطلب حقه، وتعمل على منع أي وسيلة، من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إلى حقه، وتعد خدمات العدالة المقدمة في النيابة العامة من أهم الخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، ذلك أن العدالة هي ذروة مبتغى أفراد المجتمع، فبالعدل يتحقق الأمن والاستقرار الحقيقي؛ مما ينعكس على انتماء المواطن لموطنه وثقته بنفسه، ويزيد ذلك من انتاج الفرد وحبه لعمله ووطنه.

من جانبه، ذكر مدير عام النيابة الدكتور المصري، أن الدليل يهدف إلى تعريف الجهات المختلفة (مواطنون، ومحامون، وشركات، وزارات، وموظفون) بالخدمات التي تقدمها النيابة، موضحاً أن إعداد الدليل واخراجه تم بالمظهر الذي يأمله أبناء شعبنا الصابر؛ لذا كان دليلاً يسيراً واضحاً يساهم في تحقيق العدالة والمساواة في جميع مستويات النِّيابة العامة.

يذكر أنه تم اعتماد الأدلة من الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وسيتم إجراء اللازم لنشرها عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وكذلك موقع الحاسوب الحكومي.