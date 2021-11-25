سلطة المياه تعزز تعاونها مع جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية

غزة- الرأي

استقبل الدكتور يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة صباح اليوم، في مكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية الدكتور أحمد النجار .



ورحب إبراهيم بالضيف، موجهاً شكره له في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة العمل الخيري والتعاون المشترك مع الجمعية.



وبين إبراهيم أن أزمة المياه أصبحت كبيرة، وذلك بفعل ازدياد السكان والمشاريع الصناعية وحفر الآبار العشوائية.

ودعا الجمعية على التركيز في مشاريع خيرية تهدف إلي الاستفادة من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي وإعداد خطط مناسبة وشاملة لهذه المشاريع.



من جانبه رحب الدكتور أحمد النجار بالتعاون المشترك مع سلطة المياه وجودة البيئة في المشاريع التي تخدم المياه والبيئة.