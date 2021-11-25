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بالتعاون مع أطباء بلا حدود بلجيكا

طب الطوارئ تنفذ ورشة عمل بمهارات الطوارئ بمستشفى بيت حانون

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:13

طب الطوارئ تنفذ ورشة عمل بمهارات الطوارئ بمستشفى بيت حانون
طب الطوارئ تنفذ ورشة عمل بمهارات الطوارئ بمستشفى بيت حانون

غزة- الرأي

 نفذت دائرة طب الطوارئ في الإدارة العامة للمستشفيات وبالتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا ورشة عمل تدريبية في مهارات الطوارئ للكوادر الطبية في مستشفى بيت حانون.


وأفاد د.محمد العطار مدير طب الطوارئ أن هذه الدورة كانت بإشراف فريق خبراء الطوارئ الذي يتكون من طبيب وممرض طوارئ من أطباء بلا حدود بتدريب الطواقم على بعض المهارات التطبيقية المهمة التي يتوجب اتقانها من قبل طواقم الطوارئ.


ويضيف:" كان من هذه المهارات، مهارات ادارة مجرى التنفسي الأساسية، والأسلوب الأمثل لاستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي بالإضافة التدخلات السريعة المنقذة للحياة لإصابات القفص الصدري، مهارات استخدام أدوات الحقن الطارئ العظمي وهي تقنية بديلة وهامة في حالات الإصابات الخطيرة التي يتعذر فيها استخدام الحقن الوريدي.


ولفت د.العطار الى أن النشاط التدريبي الذي نفذ مع منظمة أطباء بلا حدود بلجيكا يأتي ضمن اتفاق مشترك مع وزارة الصحة لدعم خدمات اقسام الطوارئ في مستشفيات الوزارة يشمل تجويد الخدمة على صعيد بناء القدرات العاملين وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة بالإضافة الى تحسين بيئة العمل في اقسام الطوارئ.

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