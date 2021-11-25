وكالة الرأي الفلسطينية طب الطوارئ تنفذ ورشة عمل بمهارات الطوارئ بمستشفى بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تعزز تعاونها مع جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تعقد اجتماعًا تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم يوماً علمياً للتوعية بمضادات الميكروبات وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تنتهي من إعداد دليل خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في افتتاح معرض التراث الفلسطيني والأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تؤكد على ضرورة إسناد الأسرى المضربين لنيل الحرية وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يقر 3 مشاريع قوانين بالمناقشة العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جلستها رقم (38 )

لجنة تنظيم المدن تناقش 23 ملف تفصيلي لشوارع وأحياء غزة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:22

اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري بجلستها رقم (38 ) وتتخذ عدة قرارات
اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري بجلستها رقم (38 ) وتتخذ عدة قرارات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن  في محافظات غزة جلستها رقم 38/2021 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي، لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي م . سمير مطير ، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 25 موضوع .

حيث تمت مناقشة (23) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين ادخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدد (1) ملف تغيير هدف.

وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (1) ملفات متفرقة كان القرار فيها التأكيد على تشكيل اللجنة القانونية بناءا على قرار وزير الحكم المحلي رقم 13 سنة 2012.
قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

هيئة الزكاة الفلسطينية تشارك في مؤتمر شفافية إدارة المال العام بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟