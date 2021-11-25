لجنة تنظيم المدن تناقش 23 ملف تفصيلي لشوارع وأحياء غزة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن في محافظات غزة جلستها رقم 38/2021 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي، لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي م . سمير مطير ، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 25 موضوع .

حيث تمت مناقشة (23) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين ادخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدد (1) ملف تغيير هدف.

وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (1) ملفات متفرقة كان القرار فيها التأكيد على تشكيل اللجنة القانونية بناءا على قرار وزير الحكم المحلي رقم 13 سنة 2012.

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