محيسن يؤكد أهمية التدريب لبناء شخصية الشباب الفلسطيني

غزة- الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن على أهمية تدريب الشباب الفلسطيني وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي من شأنها صقل وبناء شخصياتهم الحياتية والعملية، وتساعدهم على الحصول على أكبر قدر ممكن من المتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة ليكونوا مؤهلين للتنافس على فرص العمل بإقتدار وثقة بالاضافة إلى صناعة فرص أخرى.



جاء ذلك، خلال افتتاحه الملتقى التدريبي الشبابي الدولي العاشر "القيادة والريادة" الذي تنفذه الكلية الكلية العربية للعلوم التطبيقية برفح بالتعاون مع عدة مؤسسات ومراكز شبابية وتحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، بحضور مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة التدريب الدكتور محمد المدهون، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، ومدير مكتب التنسيقات الأستاذ صلاح جبر، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الاعتبارية ولفيف من الشباب والشابات وطلبة الجامعات.



وقال محيسن: "إن المجتمعات لا تكون قوية إلا بشبابها والأوطان لا تبنى إلا بسواعدهم، فهم عماد المستقبل ووسيلة التنمية وغايتها، وعندما يكون الشباب معدًا إعدادًا سليمًا مسلحًا بالوعي والعلم والمعرفة والثقافة، فإنه سوف يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات واستعدادًا لخوض المستقبل والمساهمة بفعالية في بناء الوطن"، مشيدًا بالملتقى التدريبي والمحاور والموضوعات التدريبية يتناولها.



وأشار محيسن إلى أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تعكف على إعداد خطة استراتيجية للشباب الفلسطيني للمرحلة 2022-2024 شارك في إعدادها مؤسسات وجهات ونخب شبابية وخبرات علمية ذات علاقة بخدمة الشباب وقضاياهم، بالاضافة إلى تنفيذ سلسلة ورش عمل لتسليط الضوء على الواقع الصعب للشباب في قطاع غزة، ومناقشته مع كافة الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى حلول من شأنها معالجة مشكلات الشباب وتحسين ظروفهم، لافتًا إلى أن مخرجات وتوصيات ورش العمل سيتم رفعها للجهات المختصة، لوضعها أمام مسؤولياتها ومطالبتها بإنفاذها.

يذكر أن الملتقى التدريبي يستمر لمدة يوم واحد ويتضمن محاضرات تدريبية يقدمها نخبة من المدربين من فلسطين والخارج، وهي أهمية التحفيز في قيادة الذات يقدمها الدكتور منذر الحرم من بريطانيا، وصناعة النجاح وتقدمها الأستاذة فاطمة أبو عامر من ليبيا، والقيادة وفن التأثير تقدمها الدكتورة سهيلا شاهين، والتغيير ما بين الإرادة والإدارة يقدمها الأستاذ محمد الحداد، وأسرار النجاح يقدمها الأستاذ صابر أبو الكاس، وأسرار الثقة بالنفس يقدمها الأستاذ نادر أبو شرخ، والقيادة الإبداعية يقدمها الأستاذ بلال منصور، والكاريزما الشخصية وتقدمها الأستاذة ياسمين أبو سبلة، ومعارف مقدسية يقدمها الأستاذ شعيب أبو سنينة.