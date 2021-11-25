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الزراعة تنظم محاضرة علمية حول التوعية بمضادات الميكروبات

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:35

الزراعة تنظم محاضرة علمية حول التوعية بمضادات الميكروبات
الزراعة تنظم محاضرة علمية حول التوعية بمضادات الميكروبات

غزة- الرأي

نظمت وزارة الزراعة الفلسطينية، محاضرة علمية بعنوان "مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات"، وذلك ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات.


وجاءت المحاضرة التي ألقاها عميد الجودة والتطوير في الجامعة الإسلامية أ.د عبد الرؤوف المناعمة، بالتعاون ما بين الزراعة و الجامعة ونقابة الأطباء البيطريين، حيث حضرها جمع غفير من الأطباء البيطريين والمختصين والمهتمين من داخل الوزارة وخارجها.


وفي الكلمة الافتتاحية، رحب د.أيمن اليازوري وكيل وزارة الزراعة بالمحاضر المناعمة وبالدور التنسيقي لنقابة البيطريين ومركز التدريب والتطوير التابع للوزارة، مشيراً إلى أن المناعمة عودنا أن يحمل على عاتقه رسالة مقاومة المضادات في أجسامنا.


ولفت إلى أن وزارة الزراعة وفي القلب منها الخدمات البيطرية لن تألوا جهداً في محاربة الإفراط في المضادات، مشدداً على أن الترشيد في استعمالات المضادات في الثروة الحيوانية من شأنه أن ينعكس على صحة الإنسان.


وتخلل المادة العلمية التي قدمها المناعمة، العديد من المداخلات والمناقشات، حيث خلصت إلى توصيات لقطاع الزراعة من أهمها، الحرص على إعطاء المضادات الحيوانية للحيوانات إلا بإشراف الطبيب البيطري، والحرص على عدم استعمالها لأغراض تعزيز نمو أو الوقاية من الأمراض، علماً أن المزارع النموذجية تشكل وسيلة جيدة جداً لتربية الحيوانات بشكل صحي يقلل من الاعتماد على الأدوية الوقائية.


كما أوصى المناعمة بتلقيح الحيوانات لتقليل حاجتها إلى المضادات الحيوية واستعمال بدائل لتلك المضادات في حال اتاحتها، وكذلك الترويج لاتباع ممارسات جيدة وتطبيقها في جميع مراجل انتاج تجهيز الأغذية الحيوانية والنباتية المصدر.
 

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