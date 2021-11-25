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"الشباب والثقافة" تكرم العاملين في مشروع القائمة الببليوغرافية الموحدة

25 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:40

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غزة- الرأي

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة،  العاملين في مشروع القائمة الببليوغرافية الإلكترونية الوطنية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة، الذي أعدته بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني.


وحضر حفل التكريم، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام المكتبات والمعارض الدكتور محمد الشريف.


وخلال كلمة له أكد محيسن أن مشروع إعداد القائمة الببليوغرافية يُعد مشروعًا ثقافيًا وطنيًا، وهو الأول من نوعه على مستوى فلسطين، حيث يساهم في تطوير عمل قطاع المكتبات بكافة أنواعها في قطاع غزة ويعزز دورها المهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خلال تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة، وتخريج أجيال من المثقفين والمبدعين.


وتحدث محيسن حول دور الأدوات الثقافية في مقاومة الاحتلال وتعزيز الرواية الفلسطينية، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم، لافتًا إلى تعمد الاحتلال استهداف وتدمير المكتبات والمنشآت الثقافية ومراكز الأبحاث والدراسات خاصة خلال عدوانه الأخير على غزة.


وتقدم محيسن، بالشكر الجزيل لصندوق التشغيل الفلسطيني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات والمؤسسات والعاملين الذين ساهموا في إنجاز المشروع وإخراجه بالشكل المطلوب لخدمة الباحثين والدارسين وطلاب العلم والمعرفة، وتسهيل مهامهم وتلبية احتياجاتهم البحثية والوصول إلى مصادر المعلومات والكتب والمراجع بأقل وقت وجهد ممكن.
من جانبه أوضح الشريف أن العمل في مشروع القائمة الببليوغرافية استمر لمدة (6) شهور متواصلة، وتم من خلاله تشغيل (50) خريجًا من فئة الشباب للعمل في مجالات المكتبات، من المختصين في تكنولوجيا المعلومات، والوسائط المتعددة، واللغة الإنجليزية والهندسة، وغيرها من التخصصات الفنية، وتم حصر المكتبات العامة ومكتبات الجامعات والكليات والمدارس ومكتبات المستشفيات والمؤسسات والجمعيات في كافة محافظات قطاع غزة، وما تضمه من كتب ومراجع علمية متنوعة، لافتًا إلى أنه تم في المرحلة الأولى حصر أكثر من (600) ألف عنوان، وإتاحة بياناتها أمام الجمهور الفلسطيني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالموسوعة.


وبيّن الشريف أنه سيتم العمل على استكمال المشروع ليشمل المكتبات في المحافظات الشمالية، وباقي المكتبات في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعداد دليل شامل للمكتبات وإطلاق تطبيق للهواتف الذكية خاص بالموسوعة لتسهيل مهمة الباحثين.


من جانبه ألقى الشاب محمد الخطيب كلمة باسم العاملين بالمشروع، عبر خلالها عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم للعمل في إنجاز هذه المشروع الوطني المهم، لافتًا إلى أنه يقدم خدمة بحثية وعلمية لقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني.
وفي ختام الحفل تم تكريم المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى العاملين في المشروع، تقديرًا لجهودهم التي بذلوها لإنجاح هذا العمل الوطني المميز.
 

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