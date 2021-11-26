"ثابت" يفتتح مدرسة مسقط الثانوية للبنين بشمال غزة

غزة-الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت مدرسة مسقط الثانوية للبنين في محافظة شمال قطاع غزة.

وشارك في الافتتاح سعادة نواب المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ود. مشير المصري، وممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية م. وائل أبو سويرح، ومدير تعليم الشمال أ. أشرف حرز الله، وكوكبة من الطواقم التعليمية والشخصيات الرسمية والشعبية.

بدوره ،رحًب ثابت بالحضور وأهلنا في شمال غزة، ناقلاً لهم تحيات رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، والذي بتوجيهاته تسير وزارة التعليم في تطوير التعليم.

و قدّم ثابت الشكر والتقدير الكبير لسلطنة عُمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق وللحكومة والشعب العُماني الكريم، وللهيئة العُمانية للأعمال الخيرية على دعمهم لإنشاء هذه المدرسة، ومجموعة المدارس التي بُنيت بدعم عُماني كريم في قطاع غزة.

كما قدّم الشكر لكل من ساهم في بناء المدرسة ومنهم الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية برئاسة م. وائل أبو سويرح، وطواقم الوزارة، وإدارة الأبنية، والمقاولين والعاملين، ومديرية الشمال والمجتمع المحلي وإدارة المدرسة ومعلميها.

وهنأ ثابت أهلنا في شمال غزة بافتتاح هذه المدرسة التي بنيت وفق مواصفات مميزة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت مشاريع لإنشاء 7 مدارس جديدة أيضاً لصالح أبناء شعبنا في شمال القطاع.

وبين وكيل التعليم أن وزارته تسعى مع المانحين والدول العربية والإسلامية والمجتمع المحلي إلى العمل في بناء مدارس جديدة، مؤكداً أن قطاع غزة لا يزال بحاجة للمدارس بهدف استيعاب الزيادة الطبيعية في الطلبة وتقليل نسب الكثافة الصفية، والحد من الدراسة بنظام الفترتين.

وأشار ثابت إلى أن الوزارة وبموازاة الاهتمام بالأبنية المدرسية فإنها تهتم بشكل كبير في تجويد التعليم من خلال عدة برامج منها معالجة الفاقد التعليمي، والعمل على زيادة تحصيل الطلبة ورعاية المتفوقين والموهوبين، إضافة إلى الاهتمام بشكل كبير في غرس وتعزيز القيم؛ فكل أسبوع لدينا قيمة وطنية أو اجتماعية أو دينية أو أخلاقية وسلوكية نعززها ونغرسها في نفوس طلبتنا.

من جانبه، أوضح ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية أن افتتاح هذه المدرسة هدية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، لتكون لبنة جديدة في منظومة التربية والتعليم وإضافة مهمة لأبناء قطاع غزة.

وبين أبو سويرح أن فكرة مشاريع المدارس العمانية في قطاع غزة انطلقت من فكر ورؤية جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، وسار على دربه خليفته جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وذلك لتوفير تعليم راقي ينهض بقطاع غزة وأبنائه المجتهدين.

وقدّم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من مؤسسات وهيئات محلية واقليمية ومنها سلطنة عمان ممثلة بسلطانها المفدى وشعبها الأبي، والإدارة الرسمية بقطاع غزة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي وعلى رأسها الدكتور زياد ثابت.

وفي كلمته أوضح مدير التعليم أن مدرسة مسقط الثانوية للبنين بُنيت وفق مواصفات عالية وتشمل في جنباتها 20 غرفة صفية وساحات وملاعب وستخدم مئات الطلبة، لافتاً إلى أن طواقم مديريته وطلبة الشمال سيبذلون الجهد للمحافظة عليها وأن تكون منارة للتفوق والعلم والعلماء.

وفي نهاية الاحتفال قام وكيل الوزارة بتكريم ممثل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وجرت مراسم افتتاح المدرسة وتفقد بعض مرافقها.

