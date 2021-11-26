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بلدية رفح توقع مذكرة مشروع تطوير السوق المركزي بالمدينة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:57

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غزة-الرأي

وقعت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة مذكرة تطوير السوق المركزي بالمدينة، من خلال توسعته وإنشاء معرش جديد، بتكلفة 49 ألف دولار مع شركة القرى الشرقية للإعمار، بحضور رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، ومساعد مدير عام البلدية للشؤون الفنية م. سهيل موسى، ومدير دائرة المشاريع م. محمد سرحان.
بدوره، قال رئيس البلدية :"إن مسيرة العطاء ستتواصل من أجل تطوير السوق المركزي، معربًا عن سعادته بتوقيع عقد تطوير السوق بما يتواكب مع رؤيتها بتنفيذ الأسواق النموذجية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، مبينًا أن أهم الأهداف من تطوير السوق وإنشاء المعرش الجديد هو تقليل الضغط الحادث داخل السوق في ظل الكثافة السكانية وكونه السوق المركزي للمدينة، إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين.
من جانبه ،قال م. موسى:" إن المشروع عبارة عن إنشاء معرش جديد بجوار ملعب برقة، بمساحة 860 مترًا مربعًا، وسيجري تقسيمه إلى بسطات، مع عمل ممرات داخلية، مشيرًا إلى أن المشروع سيقلل الازدحام وتكدس المواطنين داخل السوق، وسيوفر الحماية للمتسوقين من الأحوال الجوية في الصيف والشتاء، مؤكدًا أن البلدية دائمًا تسعى لتقديم الأفضل للمواطنين.
 

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