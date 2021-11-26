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بواتينج يسحر جماهير ميلان بهدف رائع فى برشلونة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:01

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" ، تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

إحتضن ملعب "سان سيرو" مواجهة نارية بين فريقى ميلان وبرشلونة، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا، موسم 2011 / 2012، ورغم أن ميلان تعادل فى المباراة الأولى مع البارسا 2 / 2 على ملعب "كامب نو" إلا أنه لم يخرج بنتيجة إيجابية من ملعبه، وخسر 2 / 3.

 وشهدت المباراة حينها 5 أهداف من قِبل نجوم الفريقين، إلا أن أجملهم كان الهدف الخيالى الذى سجله النجم الغانى كيفين برنس بواتينج من مهارة رائعة، حيث استلم الكرة ومر بها من أمام إريك أبيدال بلمسة سحرية بكعب القدم، قبل أن يسدد الكرة فى شباك فيكتور فالديس، ويحتفل بطريقة أكروباتية مثيرة، ليكون واحدًا من أجمل أهداف اللاعب الأفريقى فى مسيرته.  

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