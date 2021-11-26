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سحب قرعة الملحق الأوروبى المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 الليلة

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:02

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تجرى فى السابعة من مساء اليوم الجمعة قرعة الملحق الأوروبي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك في مدينة زيورخ السويسرية، من أجل تحديد 3 منتخبات تتأهل إلى مونديال قطر. 

وتأهلت 10 منتخبات أصحاب المركز الثانى فى المجموعات العشر للملحق الأوروبي، وهى البرتغال، السويد، إيطاليا، اسكتلندا، روسيا، بولندا، مقدونيا الشمالية، أوكرانيا، ويلز، وتركيا، بجانب منتخبى التشيك والنمسا اللذين احتلا صدارة مجموعتيهما في دوري الأمم الأوروبية ولم ينجحا في حجز مقاعد في الملحق.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في الملحق الأثنى عشر إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتم تحديدها عن طريق القرعة.

وتتنافس المنتخبات بنظام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، حيث تقام مباراتين فى كل مجموعة ليتأهل الفائز منهم إلى المباراة النهائية، والفائزة يتأهل إلى المونديال وهكذا فى باقى المجموعات. 

وتقام مباريات نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 يومي 24 و25 مارس 2022، فيما تقام المباريات النهائية بين المنتخبات المتأهلة لها يومي 28 و29 مارس من العام المقبل.

وتأهلت 10 منتخبات أوروبية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد نهاية مرحلة المجموعات، وهى، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، الدنمارك، هولندا، صربيا، سويسرا. 

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