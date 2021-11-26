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الإصابة تنهى أحلام هالاند مع دورتموند والنرويج

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:03

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تسببت الإصابة القوية التي تعرض لها النجم النرويجى الشاب إيرلينج هالاند، في القضاء على أحلام نجم بوروسيا دورتموند الألماني، سواء في الظهور مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 في قطر، أو لعب الأدوار الإقصائية من دورى أبطال أوروبا.

وعانى هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند صاحب الـ 21 عاما من إصابة قوية في نهاية شهر أكتوبر الماضى، عبارة عن تمزق في الركبة، سوف تبعده عن المشاركة في المباريات حتى بداية العام الجديد 2022.

وحرمت الإصابة النجم الشاب المتألق من المشاركة مع منتخب بلاده في آخر 4 جولات من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، الأمر الذى تسبب في فقدان منتخب الفايكنج فرصة الظهور في الحدث العالمى، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة السابعة، والتي تأهل عنها المنتخب الهولندي مباشرة إلى كأس العالم والمنتخب التركى إلى الملحق الأوروبي.

وتوالت مصائب هالاند خلال الإصابة، بعد أن ودع فريقه دورتموند دورى أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، عقب هزيمته أمام سبورتج لشبونة البرتغالى بنتيجة 3 – 1 في الجولة الخامسة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف أياكس الهولندي وسبورتنج لشبونة البرتغالى المتأهلان إلى دور الـ 16.

وكان هالاند أكد في نهاية الموسم الماضى أن بقاءه مع بوروسيا دورتموند، مرتبط بتواجد الفريق في دورى الأبطال، الأمر الذى سجعل رحيله عن أسود فيستفاليا وشيكا، لرغبته في المشاركة على أعلى المستويات في المسابقات الأوروبية.

وخاض هالاند الموسم الحالي مع دورتموند 10 مباريات في مختلف المسابقات، سجل 13 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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