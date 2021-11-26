هل يمكن تجنب اكتشاف لقطة شاشة على إنستجرام؟



قصص إنستجرام هي عنصر أساسي في حياة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة - ولكن هل يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما قد التقطها؟.



وفيما يلي دليل كامل لمعرفة ما إذا كان أي شخص معرضًا لخطر الإحراج من خلال قيامه بالحصول على سكرين شوت لها وفقا لما نقله موقع The sun.



متى يخطر انستجرام بأنه قد تم التقاط لقطة شاشة؟



لا يقدم Instagram إشعارًا عندما يكون منشور شخص ما لقطة شاشة.



لا يخبر التطبيق المستخدمين أيضًا عندما يلتقط شخص آخر لقطة شاشة لقصته.



هذا يعني أنه يمكن لمحبي إنستجرام التقاط لقطات شاشة خفية لملفات تعريف أخرى دون علم المستخدم الآخر.



ما يجب معرفته حول التقاط لقطات شاشة لـ انستجرام DMs



إنها قصة مختلفة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة على إنستجرام.



إذا أرسل لك مستخدم آخر صورة أو مقطع فيديو مختفيًا عبر DM على التطبيق ولقط لقطة شاشة فسيتم إخطاره.



لكن التقاط لقطة شاشة لمحتوى آخر بعيدًا عن اختفاء اللقطات والمقاطع على DM لن ينتج عنه إشعار.



كيف تستخدم لقطات الشاشة للعمل على قصص انستجرام؟



في عام 2018 قام انستجرام بتجربة ميزة يمكن للمستخدمين من خلالها معرفة من كان يقوم بتصوير قصصهم.



كانت أيقونة على شكل نجمة عالقة بجوار المقبض في كل مرة يتم فيها التقاط لقطة شاشة خلال هذا الوقت.



كيفية تجنب اكتشاف لقطة شاشة على إنستجرام



كما اقترح الأشخاص على تويتر، فإن ضبط هاتفك على وضع الطائرة أو الطيران أثناء التقاط الشاشة لن ​​يؤدي إلى تحذيرات التطبيق.



حل آخر هو زيارة موقع انستجرام لسطح المكتب.



هناك أيضًا بعض التطبيقات التي تتيح لك تنفيذ الحيلة بأمان ، بما في ذلك Story Reloader لأجهزة iPhone و StorySaver على Android.