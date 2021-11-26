أوقاف خان يونس والشرطة تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

بحثت مديرية أوقاف خان يونس سبل التعاون المشترك مع جهاز الشرطة في المحافظة, بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان, ورئيس قسم المساجد د. سامي ابو هداف ورئيس قسم الدعوة و الإرشاد أ. أيمن النجار.

وتخلل اللقاء مناقشة توفير مصاحف لمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام والأفراد في المراكز الشرطية في المحافظة, ضمن المبادة التي أطلقتها الشرطة لقراءة القرآن الكريم.

بدوره ،أكد الغلبان أن وزارة الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيراً, وتدعم مثل هذه المبادرات التي تتوافق مع أهداف الوزارة الرامية الى نشر كتاب الله تلاوةً وتدبراً وحفظاً، وتعزيز الوازع الديني لدى الناس عامة، وبين العاملين في المؤسسات .

مبدياً استعداد المديرية للمشاركة في أي فعالية تهدف لنشر الدين و الالتزام بآداب وأخلاق القرآن الكريم بين الناس.

من جهته، أشاد جهاز الشرطة بدور الأوقاف واستجابتها العالية, وانجاح الفعالية من خلال تلبية المصاحف وتوزيعها علي الفئة المستهدفة, سائلاً المولي عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

