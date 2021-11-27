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برشلونة ضيفا على فياريال فى الدوري الإسباني الليلة

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:12

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يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفا على منافسه فياريال، في المواجهة القوية المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مواجهة الليلة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب الصدارة و6 نقاط عن المربع الذهبي، فيما يأتي فياريال في المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى الفريق الكتالونى لمواصلة انتصاراته في الليجا بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه إسبانيول بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، وهي المباراة الأولى لـ تشافي هيرنانديز كمدرب جديد للبارسا.

ويغيب عن قائمة برشلونة في مواجهة الليلة كل من أنسو فاتي، بيدري، مارتين برايثوايت، سيرجيو أجويرو بجانب سيرجي روبيرتو، عن قائمة البلوجرانا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة ضد فياريال كالتالي ..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، رونالد أراخو، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، أوسكار مينجويزا، صامويل أومتيتي، إريك جارسيا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، نيكو جونزاليس، جافي، فرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، لوك دي يونج، عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش.

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