فيفا: محمد صلاح بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى البطولات الكبرى خلال عام

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الفترة من 15 نوفمبر 2020 وحتى الوقت نفسه من العام الجاري في البطولات الكبرى سواء الدوري أو الكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، حيث تصدر الفرعون ترتيب لاعبي الريدز بواقع 4448 دقيقة وفقاً الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتصدر القائمة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 5103 دقيقة، فيما جاء روبين دياز نجم مانشستر سيتي في المرتبة الثانية برصيد 4982 دقيقة.

وحل ثالثاً النجم الهولندي فرانك دي يونج لاعب برشلونة الإسباني ثالثاً في القائمة بواقع 4715 دقيقة مع النادي الكتالوني.

ورابعاً تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بواقع 4484 دقيقة خلال العام نفسه.

وجاء كارلوس كاسيميرو لاعب ريال مدريد الاسباني في القائمة بالمركز السادس في الترتيب بواقع 4417 دقيقة، يليه سابعاً أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي بعدد دقائق بلغ 4214.

وثامناً تواجد دانيل ودا سيلفا لاعب يوفنتوس الإيطالي بعدد نقاط بلغ 4092 دقيقة، وجاء تاسعاً كوكي لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني برصيد 4033 دقيقة.

واختتم القائمة في الركز العاشر النجم الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونخ الألماني بواقع 4030 دقيقة.

من جانبه، علق الدكتور عمرو محب ممثل مركز cies على القائمة المعلنة مشدداً على أن تواجد محمد صلاح فيها يعكس مدى اعتماد المدير الفني الألماني يورجن كلوب على اللاعب في الموسم الماضي تحديداً الذي ساهم بأهدافه في احتلال ليفربول للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أضاف عمرو محب الذي يعمل في الجهاز الفني للنادي الأهلي أن محمد صلاح استطاع أن يترجم مشاركته لأرقام مميزة مع مجموعة قليلة من اللاعبين المشار إليهم في الدراسة والتي تؤكد أنه أفضلهم تهديفياً خاصة وأن كل الأسماء التي تتواجد لا يوجد فيها هداف حقيقي سوء برونو فيرنانديز ولم يحظى بنفس الأرقام التي يحققها الفرعون حالياً.

وشدد عمرو محب على أن الدراسة تؤكد أن مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أحد أسباب نجاح الفريق خاصة وأنه استطاع أن يسجل حتى الآن في الموسم الحالي 17 هدفاً في سبعة عشر مباراة بخلاف صنع 7 أهداف وهو رقم مميز للاعب.