كم عدد الأشخاص الذين يمكن إضافتهم إلى دردشة جماعية على إنستجرام؟

يعد انستجرام أحد أبرز التطبيقات التي تتيح لك التواصل مع الأصدقاء والعائلة والعلامات التجارية والمشاهير وقادة الفكر والمزيد عن طريق تحميل الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى، حيث يتيح لك التطبيق إنشاء دردشة جماعية عن طريق إضافة شخصين أو أكثر حيث يمكنك إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وإجراء مناقشة مشتركة.



وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تضم الدردشات الجماعية على انستجرام ما يصل إلى 32 مشاركًا.



هل يمكنني إضافة أكثر من 32 عضوًا في مجموعة انستجرام؟

لا ، الحد الأقصى لعدد المشاركين في الدردشة الجماعية في انستجرام يصل إلى 32 عضوًا.

كيف تجري محادثة جماعية كبيرة على انستجرام؟

اتبع هذه الخطوات:

- في الجزء العلوي الأيمن من الخلاصة ، اضغط على أيقونة السهم

- الآن اضغط على أيقونة القلم الرصاص الموجودة في أعلى اليمين

- حدد 2 أو ما يصل إلى 32 شخصًا من خلال اسم المستخدم الخاص بهم الذين ترغب في إرسال الطلب إليهم ، ثم انقر فوق "دردشة"

- الآن ، اكتب رسالة ، انقر فوق أيقونة الصورة لتحديد صورة أو مقطع فيديو من المكتبة

- أخيرًا ، انقر على "إرسال"



كيف تسمي دردشة جماعية على انستجرام؟

- انقر فوق محادثة المجموعة التي ترغب في إعادة تسميتها

- في الجزء العلوي ، اضغط على اسم المجموعة واضغط عليه مرة أخرى للتعديل

- أدخل اسمًا جديدًا ، ثم انقر على "تم"



كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدردشة الحية على انستجرام؟

- تتيح لك Live Rooms on انستجرام البث المباشر على انستجرام مع ما يصل إلى ثلاثة أشخاص.



ما هي مجموعات DM على انستجرام؟

تسمى مجموعات DM على انستجرام بشكل شائع مجموعات المشاركة في انستجرام أو انستجرام Pods، وتتكون هذه المجموعات من 32 شخصًا (الحد الأقصى) الذين يعززون مشاركة بعضهم البعض من خلال التعليق وإبداء الإعجاب والترويج لمشاركات بعضهم البعض.