التعليم تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة ثمرة القراءة

غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الفائزين في مسابقة ثمرة القراءة ضمن أسبوع المكتبات المدرسية تحت عنوان "لون حياتك بالقراءة" للعام الدراسي 2021-2022م.

وشارك في حفل التكريم د. أحمد أبو ندا مدير عام التقنيات التربوية، وأ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات، والطلبة الفائزين وذويهم، وعدد من المشرفين على المسابقة.

وتهدف المسابقة التي تستهدف طلبة الصفوف السادس والسابع الأساسي إلى تسليط الضوء على أهمية المكتبات في تشجيع الطلبة على القراءة واكتشاف مواهبهم في الكتابة الإبداعية.

وخلال كلمته قدّم أبو ندا الشكر لجميع الطلبة المشاركين والفائزين، مؤكداً أن الوزارة تولي المكتبات المدرسية أهمية كبيرة كونها مصدر مهم ‏ورئيس ‏من ‏مصادر المعرفة والتطور في تعزيز ثقافة القراءة لدى طلبة المدارس حيث يكتسب الطلبة من ‏خلالها العديد ‏من المهارات التي تساعدهم في ‏حياتهم الدراسية والعملية، ومن هذا المنطلق تُفَعِّل دائرة المكتبات الكثير من البرامج في هذا الشأن ومنها مسابقة ثمرة القراءة.‏

بدوره أوضح لولو أن "ثمرة القراءة" مسابقة ثقافية قرائية تُعنى بتشجيع الطلبة على القراءة والكتابة الإبداعية والتي تمنحهم الفرصة للتعبير عن قراءاتهم المتنوعة بأسلوبهم الكتابي الإبداعي في الموضوعات المطروحة.

وقد شارك في المسابقة (570) طالباً وطالبة على مستوى مديريات التربية والتعليم السبع وفاز منهم (70) طالبا وطالبة.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم الطلبة الفائزين والقائمين على المسابقة.

